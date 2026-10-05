Moviliza a policías reporte de supuesto cráneo humano; resultó ser de resina

Una movilización de unidades de seguridad se registró esta mañana en la colonia Industrial, luego de que fuera reportado al número de emergencias el supuesto hallazgo de un cráneo humano en un terreno baldío ubicado a un costado de la escuela primaria José María Ponce de León.

El reporte generó la presencia de elementos de la Policía Municipal en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Nuevo León, quienes acudieron para verificar la situación y resguardar el área ante la posibilidad de que se tratara de restos humanos.

Sin embargo, tras la inspección correspondiente, se confirmó que el objeto localizado no era un cráneo humano, sino una réplica elaborada con resina, por lo que el reporte resultó ser falso.

La movilización policiaca concluyó luego de descartarse cualquier situación de riesgo o hecho delictivo relacionado con el supuesto hallazgo.