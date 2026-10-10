Morena toma protesta a 17 coordinadores estatales

Este sábado 10 de octubre, el Consejo Nacional de Morena tomó protesta a las y los 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación.

Durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, el presidente del Consejo tomó protesta a los 17 coordinadores designados. Estos nombramientos provocaron fricciones dentro del movimiento.

🔴 ¡En vivo la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena! Acompáñanos en la transmisión oficial de este importante espacio de unidad y diálogo. Seguimos fortaleciendo nuestro Movimiento para que la Cuarta Transformación avance firme y del lado de la gente.… — Morena (@PartidoMorenaMx) October 10, 2026

Previo a esto, Durazo dio un discurso dirigido a la militancia de Morena en el que habló de contender con unidad. Así como interponer los intereses del pueblo antes de los personales.

“Quienes participaron y no ganaron no deben ser vistos únicamente a través de un resultado desfavorable. Cada una, cada uno aportó organización, experiencia, trabajo y cercanía con la gente y todo eso permanece y cuenta, dijo Alfonso Durazo Montaño.

Este 10 de octubre 17 coordinadores estatales tomaron protesta.

Por último, Durazo Montaño les dijo a los 17 coordinadores que tomaron protesta este 10 de octubre que “actúen con magnanimidad”.

“Hoy es hora de actuar con magnanimidad y de caminar juntos en la conformación de 17 coaliciones amplias, incluyentes y que integren a todas y a todos los liderazgos, a los equipos de cada aspirante y escuchar a quienes aún no encuentran un espacio de colaboración”, concluyó Durazo.