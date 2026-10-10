Pide IMPAS romper el silencio sobre salud mental; 557 personas buscaron ayuda en crisis

Hablar de salud mental, reconocer las señales de alerta y pedir ayuda a tiempo son acciones que pueden salvar vidas. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el titular del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), Luis Arrieta, llamó a la ciudadanía a romper el silencio frente a las crisis emocionales y acercarse a los servicios de atención disponibles en Chihuahua capital.

El funcionario informó que, durante este año, el instituto ha brindado atención psicológica a 15 mil 698 pacientes, mientras que la línea *800 Hablar Salva Vidas ha recibido más de 4 mil 400 llamadas. De estas, 557 corresponden a personas en crisis o supervivientes que se atrevieron a comunicarse para solicitar acompañamiento.

Una llamada puede marcar la diferencia

Arrieta destacó que la sensibilización social es fundamental para que las personas que atraviesan momentos difíciles reconozcan que no están solas y que existen alternativas para recibir apoyo profesional.

Por ello, recordó que la línea *800 Hablar Salva Vidas opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante todo el año. El objetivo, explicó, es ofrecer una vía de atención para quienes necesitan hablar, recibir orientación o enfrentar una situación emocional que los coloca en riesgo.

Prevención en escuelas y empresas

Como parte de las estrategias preventivas, el IMPAS trabaja actualmente en 14 escuelas y promueve la incorporación de empresas al distintivo Chihuahua Actúa, con la intención de llevar la atención y la sensibilización sobre salud mental a espacios donde las personas desarrollan gran parte de su vida cotidiana.

El titular del instituto señaló que estas acciones buscan ampliar la detección oportuna de situaciones de riesgo y fomentar ambientes donde hablar de las emociones no sea motivo de vergüenza ni estigma.

Hombres, entre los sectores que requieren mayor atención

En cuanto a la prevención del suicidio, Arrieta señaló que hasta el 80 por ciento de las muertes por esta causa corresponde a hombres. Añadió que el rango de 25 a 35 años representa uno de los principales grupos de atención identificados por el instituto en Chihuahua capital.

Ante este panorama, el IMPAS ha fortalecido sus grupos terapéuticos y de acompañamiento para varones, sin descuidar la atención a mujeres y otros sectores de la población. También desarrolla programas de prevención de la violencia y crianza positiva, al considerar que el bienestar emocional está relacionado con las condiciones familiares y sociales.

Salud mental más allá de los consultorios

Arrieta advirtió que las adicciones y la violencia también deben atenderse desde una perspectiva integral, mediante la coordinación entre instituciones y la creación de redes de apoyo que permitan a las personas encontrar alternativas y acompañamiento.

En este sentido, destacó la colaboración con áreas como Seguridad Pública y Deporte para impulsar actividades comunitarias que favorezcan la convivencia y la integración social.

Finalmente, sostuvo que cuidar la salud mental no se limita a recibir atención psicológica o psiquiátrica, sino que también implica construir comunidades capaces de escuchar, acompañar y reconocer el sufrimiento de los demás. En el Día Mundial de la Salud Mental, el llamado fue claro: pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino un paso para proteger la vida.