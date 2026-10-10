CONCANACO SERVYTUR: Los Salarios y Prestaciones del IMSS deben Ir de la Mano con la Calidad de la Atención a los Derechohabientes

CONCANACO SERVYTUR México y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32 afirmaron que la salud y la protección de los derechohabientes deben permanecer en el centro de las decisiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese sentido, señaló que los salarios, las prestaciones y las condiciones de trabajo deben ir de la mano con la calidad, la oportunidad y el trato digno en los servicios que recibe la población.

Como institución de interés público y representante del sector empresarial que participó en la fundación tripartita del IMSS, la Confederación reafirmó su compromiso con la seguridad social y con la administración responsable de los recursos aportados por trabajadores, empleadores y el Estado.

El valor del IMSS se refleja en la salud que protege y en los servicios que brinda. Reconocer a su personal debe acompañarse de compromisos para cumplir esa misión.

La Confederación reconoció el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades y solicitar mejoras laborales. Sin embargo, sostuvo que debe comunicarse con precisión cuándo una movilización busca beneficios salariales, contractuales o pensionarios, y cuándo plantea soluciones concretas para la atención médica.

De acuerdo con el boletín de prensa número 542/2026, fechado el 9 de octubre, en la mesa de diálogo instalada por la Secretaría de Gobernación se planteó el incremento de 6.8% integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, que es superior a la inflación.

El documento también identifica solicitudes como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores, y precisa que estos asuntos requieren cambios legales y no son decisiones que correspondan al Instituto.

Para CONCANACO SERVYTUR, esos planteamientos muestran que en la mesa existe una discusión sobre beneficios laborales y condiciones de retiro, cuyos alcances deben diferenciarse y explicarse abiertamente a la sociedad.

No es correcto presentar la búsqueda de beneficios laborales como si, por sí misma, constituyera una mejora del servicio. Un incremento salarial no equivale automáticamente a una consulta oportuna, un medicamento disponible o una mejor atención.

La Confederación señaló que la calidad de los servicios debe ser un compromiso cotidiano, previo y permanente a cualquier negociación salarial. Si se invoca la mejora de la atención como parte de una movilización, deben presentarse propuestas verificables y compromisos que beneficien directamente a los pacientes y derechohabientes.

Asimismo, indicó que el contrato colectivo contempla prestaciones superiores a los legales, que colocan a sus beneficiarios en condiciones más favorables que las de quienes únicamente reciben las prestaciones establecidas en la ley. Por ello, llamó a transparentar su costo, las solicitudes adicionales y sus fuentes de financiamiento.

Reconocer esos beneficios no implica desconocer derechos adquiridos. Implica evaluar con responsabilidad cómo se sostienen y cómo se acompañan de resultados en el servicio por el cual el personal recibe una remuneración.

Mejores condiciones laborales y mejores servicios deben avanzar juntos, con responsabilidades claras tanto para la administración como para el personal.

CONCANACO SERVYTUR reconoció al personal que continúa atendiendo a la población y respaldó el llamado a mantener libres los accesos a hospitales y clínicas.

Finalmente, recordó que fue anunciada una consulta sindical para el 14 de octubre, mediante voto libre, personal, directo y secreto, y que respetará la decisión de los trabajadores.

Los derechos laborales deben respetarse y las demandas deben expresarse con claridad. La salud de los derechohabientes debe ser el propósito que vincule los recursos, las remuneraciones y los resultados del IMSS.