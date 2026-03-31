Morena siendo Morena, quiso romper las reglas; invito a Rosana Díaz siga haciendo agenda por Chihuahua: GPPAN celebra elección de Ada Miriam como presidenta de la CEDH

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, reconoció a la diputada Rosana Díaz por “hacer agenda por Chihuahua” y criticó que el resto de la bancada de Morena pretendiera romper las reglas del acuerdo, esto ante la elección de Ada Miriam Aguilera como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

“Se trató de un proceso basado en la publicidad, en la apertura, también felicitar a los demás participantes, a las aspirantes, destacar que por primera vez la CEDH, que es una institución que es clave para la justicia en el estado, lo va a presidir una mujer. Yo lamento mucho que Morena no acompañara el acuerdo”, dijo Chávez Madrid.

El coordinador legislativo resaltó que “en el tema de la imparcialidad está totalmente garantizada. El proceso se llevó a cabo en base a la convocatoria, en base a la Ley, Morena tuvo meses para decir lo que hoy dijo. Y bueno, pues vemos a Morena siendo Morena, queriendo romper las reglas de la democracia, al cuarto para las 12, no queriendo llegar a acuerdos ni con sus aliados, ni con la oposición”.

“Creo que el voto de la diputados ha sido un voto razonado, bien hecho, prudente, republicano en todos los sentidos, porque no podíamos ya dar un mensaje de no tener una presidenta formal en la Comisión. El hecho de que milité en el PAN no impide en absoluto la imparcialidad. Entonces creo que hemos tomado una gran decisión, por supuesto que habrá imparcialidad, por supuesto que ha sido el sueño de muchas mujeres esa titularidad, hoy lo encabeza la licenciada Aguilera, pero creo que el reto para ella será muy grande y creo que este Congreso tiene que apostarle a las instituciones y apostarle a fortalecer el Estado de derecho. También reconocer a la diputada Rosana Díaz e invitarla a seguir haciendo agenda por Chihuahua”, afirmó Alfredo Chávez.