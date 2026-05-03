“Morena no está a prueba de ningún señalamiento”, dice Durazo tras cuatro días de silencio frente a la acusación de EU contra Rocha Moya

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, acusó este domingo la existencia de campañas de desprestigio y presiones externas en contra del partido.

Al inicio del Congreso Nacional de Morena, Durazo ofreció su mensaje en el marco de la acusación formal de Estados Unidos en contra de un integrante de su movimiento, Rubén Rocha Moya; fue su primera declaración en el marco del caso tras cuatro días de que se diera a conocer.

“Empiezan a sentirse los embates de tiempos geopolíticos altamente complejos (…) la dignidad de las y los militantes de Morena no está a prueba de ningún señalamiento público, interno o externo”, declaró.

Sin mencionar directamente el caso de Rocha Moya, el gobernador acusó que existen “presiones intervencionistas” en contra de México que ha enfrentadoClaudia Sheinbaum recientemente.

“Vemos cómo resurgen bien viejas tentaciones imperiales, cómo se pretende intervenir en decisiones que solo competen a naciones soberanas (…) vemos la gozosa abjuración de representantes de fuerzas políticas internas frente a esas presiones intervencionistas”, declaró.

Durazo acusó que también existen voces internas que han intentado dividir a Morena, por lo que hizo un llamado a mantener la unidad; “entre nosotros no caben adversarios, esos están afuera”, señaló.

” (…) están entre quienes creen que la calumnia, la mentira y su repetición mil veces les va a permitir engañar al pueblo. Están entre quienes ven en una eventual división interna de Morena su única posibilidad de derrotarnos. Que ninguno de ellos espere de nosotros un paso atrás ni concesión alguna, porque el 27, como el 18, como el 21 y el 24, van a morder polvo nuevamente”, añadió.