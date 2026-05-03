Detuvo K9 a dos hombres por presuntos delitos contra la salud en la colonia División del Norte

-Durante patrullajes del Operativo Verano Seguro._

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 03 de mayo de 2026.- Elementos del grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizaron la detención de dos hombres por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en hechos registrados en la colonia División del Norte.

La intervención ocurrió durante un recorrido preventivo en el cruce de las calles Felipe Ángeles en la colonia División del Norte, donde los agentes detectaron a dos personas del sexo masculino que, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud evasiva, motivo por el cual les marcaron el alto y al realizar una inspección, se les localizó a cada uno una bolsa plástica transparente que contenía una sustancia granulosa y cristalina con las características propias del narcótico conocido como “cristal”, con un equivalente aproximado a 17 porciones.

Los detenidos se identificaron como Luis Raúl P. A., de 33 años de edad, y David Alejandro A. P., ambos trasladados al Centro de Detención Zona Sur para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.