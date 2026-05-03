Irán estudia la respuesta de EE.UU. a su propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra

Irán confirmó que ya recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre su propuesta de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.

“La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

Bagaei insistió en que la propuesta iraní “está centradaexclusivamente en poner fin a la guerra” y subrayó que “los asuntos relacionados con el programa nuclear no tienen absolutamente ningún lugar” en ese plan.

“El plan de Irán está condicionado exclusivamente al fin de la guerra. En esta fase no mantenemos negociaciones nucleares”, añadió.

El vocero de la diplomacia iraní rechazó además que Irán haya dado un plazo de 30 días a EE.UU. para poner fin a la guerra.

“El plazo de 30 días es para acordar la manera en que debe implementarse el acuerdo de paz”, explicó.

Según información difundida por la agencia Tasnim, Iránpresentó, a través de Pakistán, un plan de 14 puntoscentrado en el fin definitivo de la guerra.

Entre los puntos incluidos en la propuesta iraní figuran garantías de no agresión militar, la retirada de fuerzas estadounidenses del entorno de Irán, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de activos iraníes congelados, el pago de compensaciones, el levantamiento de sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, así como un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que revisaría “pronto” el plan enviado por Irán, aunque adelantó que “no puedo imaginar que sea aceptable”.

Horas después, medios vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní afirmaron que Trump se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar “imposible” o alcanzar un “mal acuerdo” con Irán.

Irán y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones. Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes.