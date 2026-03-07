Morena lidera encuesta de Massive Caller por gubernatura con el 40.1%; PAN, 30.5% y el PRI, 13.2%

En la reciente encuesta de Massive Caller rumbo a la gubernatura 2027 en el estado de Chihuahua, destaca Morena con el 40.1% por diez punto cuatro puntos arriba del PAN.

De acuerdo a los datos de esta casa encuestadora, los personajes que lideran los principales partidos políticos con aspiración al Poder Ejecutivo Estatal son: Andrea Chávez (Morena); Marco Bonilla (PAN); Tony Meléndez (PRI), Alfredo Lozoya (MC) y Julián LeBarón (Independiente).

De acuerdo con la coalición Morena-PT- Pvem lidera la encuesta con 40.1%, seguido por el PAN con el 30.5%; PRI con el 13.2%; Movimiento Ciudadano con 4.6% y por la vía independiente con 4.2%.

Dado que Morena se ha convertido en liderar esta encuesta, los favoritos para los encuestados fueron: En primer lugar, Andrea Chávez Treviño con 44.6% por arriba de Cruz Pérez Cuéllar con 26.6%. A ambos personajes fueres para este proceso, le siguen Adriana Montiel y Juan Carlos Loera.