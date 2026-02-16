Morena es la chimoltufria electoral; quieren elecciones abiertas, pero pretenden bajarle el presupuesto al IEE: Alfredo Chávez

Luego de que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, criticara a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, por señalar que el costo de las elecciones aumentaría hasta 25 por ciento si las regidurías son electas a través del voto ciudadano, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Alfredo Chávez, afirmó que eso demuestra que “Morena es la chimoltrufia electoral”.

“Terrible se ve Morena criticando a la autoridad electoral cuando le quieren bajar el presupuesto. Entonces, por un lado quieren que sean elecciones abiertas, pero por un lado critican el costo de la democracia. Entonces, pues es como como la chimoltrufia. Morena sigue siendo la chimoltrufia electoral. Por un lado dice una cosa y hace otra”, argumentó Chávez Madrid.

El líder de la bancada panista añadió que “la verdad es que Morena trae este tema como narrativa política, sabemos que es un tema que ha impulsado la sociedad civil en Juárez, nosotros estamos abiertos al diálogo, porque lo que sí creemos es que podemos generar un esquema de representación en los Cabildos que sí pueda contemplar que todos los que somos parte del municipio estemos representados, pero el camino no es una elección abierta a regidores porque generaría, además del costo, la inoperatividad y la duplicidad incluso de muchas funciones en materia electoral”.

“Y a eso le sumamos que también nos arriesgamos a la gobernabilidad deben de tener los alcaldes a la hora de estar en un Ayuntamiento. Por eso es que, pues, si un alcalde gana la mayoría, tiene regidores de mayoría para poder llegar a consensos con las otras políticas. Entonces, pues no le movamos a algo que ha funcionado”, enfatizó Alfredo Chávez.