Morena continuará con asambleas informativas en todo el país en defensa de la transformación

La dirigencia nacional de Morena anunció que este fin de semana continuará con la realización de sus “asambleas informativas en defensa de la transformación y la soberanía nacional”, y llevará a cabo 211 encuentros más en diversos puntos de la República, para “fortalecer la participación del pueblo ante los embates de la derecha”.

En un breve comunicado, el partido guinda señaló que el propósito de las mencionadas asambleas –que dieron inicio en junio—es “avanzar en la lucha contra la desinformación” que a su juicio ha habido contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Mientras sectores conservadores de México fraternizan con la derecha y ultraderecha internacional, Morena convoca a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general a fomentar el diálogo en defensa de la soberanía nacional, respaldando el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, recalcó Morena.

Por tal razón, dicha fuerza política llamó “al pueblo de México a consultar las sedes y horarios de las asambleas a las que podrán sumarse en su comunidad, y en las que podrán compartir ideas que fortalezcan la unidad del movimiento, el bienestar social y para combatir la lucha mediática que hay en contra de la transformación de la vida pública del país”.

De acuerdo con la dirigencia morenista, el propósito de esta iniciativa es llevar a cabo un total de 2 mil 600 asambleas en todo el país.

En días recientes, la presidenta nacional de ese partido, Ariadna Montiel, enfatizó la importancia que para ellos tienen estas reuniones para combatir “la desinformación y las mentiras”, las cuales formarían parte de “una narrativa contra nuestro movimiento. Es una definición y una estrategia de la ultraderecha internacional”.