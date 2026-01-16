Morena concentra el poder para perseguir y mentir; con la reforma electoral buscan decidir quién organiza las elecciones y cómo se gana: GPPRI

El diputado Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado de Chihuahua, fijó su postura respecto a la reforma electoral planteada por el Ejecutivo Federal, señalando que México sí requiere una reforma electoral, pero una que fortalezca los procesos democráticos y garantice las libertades políticas, no una diseñada para concentrar el poder.

Medina advirtió que la iniciativa impulsada por Morena pretende centralizar los procesos electorales, desaparecer los órganos locales y facilitar la manipulación de las elecciones, con el objetivo de construir un esquema de perpetuidad en el poder.

“El bono de confianza ciudadana se les agotó. Entre escándalos de corrupción, despilfarro de recursos públicos y un país cada vez más indefenso frente al crimen, lo único que les queda para sostenerse es controlar las elecciones”, expresó.

El legislador señaló que el país está siendo conducido por una ruta propia de los regímenes autoritarios, la cual ya se observa en una secuencia clara de decisiones:

1. Se apropiaron del Congreso mediante una sobrerrepresentación ilegal.

2. Destruyeron los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

3. Secuestraron al Poder Judicial a través de una elección simulada.

4. Ahora buscan controlar las elecciones.

“Hoy concentran todo el poder: para callar, perseguir, robar, mentir, encarcelar y cometer cualquier abuso sin consecuencias. Por eso quieren decidir quién organiza las elecciones y cómo se gana”, afirmó.

Finalmente, Arturo Medina reiteró que desde el PRI se defenderá una reforma electoral que preserve los equilibrios institucionales, la autonomía de los órganos electorales y la pluralidad política, y no una diseñada para someter al país a un solo proyecto de poder.