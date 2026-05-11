Obtiene Fiscalía vinculación a proceso de imputado por robo a una escuela en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra del imputado Rogelio T. G., alias “El Rojo”, por el delito de robo agravado, cometido a la escuela primaria Insurgentes Número 2128, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con la investigación ministerial, en el mes de febrero de 2021, el imputado ingresó al plantel de manera ilegal en dos ocasiones y sustrajo artículos con valor de 4 mil 500 pesos.

En la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado, por lo que el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso penal.

Asimismo, el Órgano jurisdiccional determinó que Rogelio T. G., enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que afectan el patrimonio de las instituciones educativas y de la ciudadanía, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).