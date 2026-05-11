La escuela no es lugar de resguardo por conveniencia del mercado: SEP

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, defendió el anuncio de la semana pasada sobre ampliar el periodo vacacional, pero se dijo abierto a revisarlo y escuchar voces de padres y maestros que se manifestaron en contra.

La SEP transmitió el inicio de la reunión de autoridades educativas de todo el país y cortó cuando terminó discurso de Mario Delgado. Fuera quedaron las participaciones de autoridades locales que presentarían propuestas y críticas a las vacaciones de tres meses. Se anunció que más tarde se darán a conocer los acuerdos tomados en la mesa.

Delgado afirmó que el diálogo se convocó por la “sensibilidad” de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin mencionar las críticas de la sociedad civil y expertos por una decisión en la que no fueron tomados en contra. Mas temprano, la presidenta Sheinbaum adelantó que la propuesta es mantener las seis semanas de vacaciones, lo que cancela el plan anunciado por la SEP la semana pasada:

Entonces, el planteamiento ahora es que se conserven las 6 semanas de vacaciones. Y se va a volver a reunir este Consejo de Educación —donde participan todos los secretarios— hoy a las 10:00 de la mañana, para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia en la idea de que solo sean 6 semanas de vacaciones —como siempre ha sido— y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior.

Delgado sostuvo que el anuncio de la semana pasada “respondió a realidades innegables: el azote climático en algunas regiones y los conflictos de movilidad y falta de atención que generará el Mundial”.

Reconoció que en esa decisión faltaron voces de padres y madres de familia.

Según Mario Delgado, después del 15 de junio las escuelas entran en “tiempo muerto”:

“Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”.

En su discurso, criticó a las empresas por la falta de flexibilidad laboral:

“El sistema económico actual es insensible, obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar, es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado”.