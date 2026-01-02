Morena arranca 2026 con selección de ‘fichas’ para gobernar 17 estados en 2027

La dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, enfrentará su primer gran reto durante 2026, en la antesala de la elección intermedia de 2027 con la designación de sus eventuales candidatos en los 17 estados que renovarán gubernaturas.

El partido buscará defender el control de 13 entidades y avanzar en otras cuatro, así como mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Desde 2025, algunas figuras políticas levantaron la mano, pero además jugarán factores como la paridad de género y deberán postularse al menos a nueve mujeres y ocho hombres, tomando en cuenta la competitividad, es decir, las posibilidades de cada partido en cada entidad por disputar.

A esto se le suma el candado antinepotismo que adoptó la 4T para que familiares directos de los actuales gobernantes no aparezcan en la boleta, lo que generó inconformidad en estados como Zacatecas, Guerrero y San Luis Potosí, pues estarían descalificados para contender los senadores de Morena, Saúl Monreal y Félix Salgado,y del PVEM, Ruth González.

Fuentes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena confirmaron a MILENIO que aún no hay fecha para la designación de coordinadores en las 17 entidades; sin embargo, esta tarea se sumará al apretado calendario del partido que buscará terminar de conformar sus comités seccionales en enero y de febrero a abril iniciará con sus consejos municipales.

“El próximo año será muy importante para nuestro movimiento con miras a la elección del 2027, nosotros hemos definido que el mecanismo para elegir a nuestros perfiles que serán los futuros candidatos en la contienda van a ser definidos a través de encuestas, para definir las 17 gubernaturas, los 300 distritos federales, las más de 600 diputaciones locales y los más de 2 mil municipios”, explicó Alcalde Luján ante los medios el 18 de diciembre.

Alcalde Luján señaló que, de acuerdo con mediciones internas, Morena encabeza las preferencias en 15 de las 17 entidades en juego, por lo que espera hacerse de los gobiernos hoy controlados por la oposición en Chihuahua y Nuevo León, mientras calcula que el PAN los supera en Querétaro y Aguascalientes, aunque visualizan que las preferencias se están cerrando.

“Nosotros vamos por las 17 gubernaturas, por mantener la mayoría calificada en el Congreso”, adelantó la líder morenista. “Y si bien las encuestas no muestran que Morena ganaría en Aguascalientes y Querétaro, si muestran que la diferencia se está recortando. Si las cosas siguen así tenemos la posibilidad de triunfo en estas entidades que se consideran panistas históricamente”, dijo.

La lideresa morenista confía en que “no haya mayores diferencias” entre los aspirantes a las gubernaturas y salgan bien librados de los procesos internos; admitió que “hay algunos distraídos que piensan que ellos son el proyecto”, a los que sentenció:

“Uno cuando decide sumarse a Morena, también se compromete a cumplir con sus principios y con sus estatutos y sino, con la pena. Ahí está el PRI, ahí está el PAN, ahí está Movimiento Ciudadano, ahí hay espacio”, afirmó.

“Respecto a disputas que pudiese haber internas, también decir, no hay pensamiento único en Morena, puede haber disputas porque hay diferentes liderazgos que les gustaría participar en alguna elección, no hay tapados, se vale levantar la mano, pero lo que siempre hemos dicho es que por encima de esa aspiración personal está el proyecto.

“Está claro cuál es la ruta, después de la encuesta cerrar filas y en unidad, la gran mayoría entiende muy bien esto, entonces, yo confío que eso va a suceder en la mayoría de entidades federativas, no vislumbramos que haya mayores diferencias”, aseveró.

Desde la dirigencia prevén, hasta el momento, que incluso lleven a más mujeres en la boleta y eviten hacer ajustes por paridad de género.

Añadió que, en el tema de la coalición con los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), las conversaciones “van muy bien” a pesar del amago de éste último de ir en solitario en algunas entidades, donde afirman tener perfiles competitivos.

En sus marcas, ¿listos?, ¡fuera!

Desde este 2025 inició el ‘jaloneo’ interno en Morena de cara a la elección intermedia, lo que obligó a la dirigencia del partido a realizar un lineamiento de ética que prohíbe las campañas anticipadas y tomar medidas en contra del nepotismo en sus candidaturas desde estos comicios, luego de modificarse la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, para su entrada en vigor general para 2030.

La senadora Andrea Chávez ha sido una de las primeras en levantar la mano y hasta en promover su imagen en Chihuahua desde abril de 2025, situación que no agradó a la Presidenta y desembocó en la emisión del lineamiento de ética del partido.

Al interés por abanderar a Morena se le suma el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

En las entidades donde impactó la medida contra el nepotismo en las candidaturas de Morena y sus aliados, provocó que durante marzo y abril pasado iniciara la ola de destapes en Zacatecas, por parte del senador Saúl Monreal; Guerrero, por parte del legislador Félix Salgado Macedonio y en San Luis Potosí, por parte de la senadora Ruth González, quienes —de mantener su interés— tendrán que esperar seis años más para ser postulados por el partido de la llamada cuarta transformación.

En Zacatecas, la tensión morenista interna llegó a tal que el senador Monreal incluso amagó con postularse en solitario por el PT o el Verde, sin embargo, rumbo al final de 2025 reculó en su postura, pero manteniendo una disputa con la dirigencia estatal del partido.

Ante este escenario ya se barajan nombres como el del diputado federal, Ulises Mejía, o la senadora por la entidad, Verónica Díaz Robles.

Mientras que, en Guerrero, ante la posibilidad de que nuevamente no compita Félix Salgado Macedonio, por Morena —como en 2021—, ya figuran nombres como su compañera senadora Beatriz Mojica o la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien es cercana al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y por el Partido Verde, desde marzo fue ‘destapada’ su lideresa nacional, Karen Castrejón.

En el caso de San Luis Potosí, el panorama luce complicado para la coalición Morena-PT-PVEM, donde el partido guinda compitió por separado en 2021 y donde ahora, el actual gobernador Ricardo Gallardo impulsa a su esposa, la senadora Ruth González para sucederlo, situación que choca con los postulados morenistas.

Otro de los perfiles fuertes en la entidad es la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pues es su estado natal y ha sido recibida con gritos de “gobernadora” en múltiples ocasiones, al acompañar las giras de la presidenta Claudia Sheinbaum; y también el empresario Gerardo Sánchez de reciente incorporación al partido y quien incluso ya sostuvo giras por la entidad.

Para Nuevo León, entidad que buscará Morena arrebatarle a Movimiento Ciudadano suenan nombres como la actual titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier —a pesar de que ha pedido no adelantar tiempos—, así como la ex candidata y titular de Asuntos Religiosos de Segob, Clara Luz Flores, mientras que el senador Waldo Fernández y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, también han mostrado interés por participar en la contienda interna.

Con información de Milenio