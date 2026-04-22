Morelos vive jornada violenta con asesinato de 4 mujeres y 1 hombre

Al menos cuatro mujeres y un hombre fueron asesinados en Morelos, en un plazo de 24 horas.

La jornada violenta inició la noche del lunes 20 de abril y se extendió por tres municipios.

En Cuernavaca, una pareja de jóvenes fue asesinada a disparos en la localidad de Ocotepec.

Otra mujer fue asesinada con un arma blanca en Ocuituco tras una riña al interior de una escuela primaria en Jumiltepec.

Y en el pueblo mágico de Xochitepec fue hallado el cuerpo de una mujer en un canal de riego.

Con información de El Universal