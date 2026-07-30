Mineros terminan movilización tras acuerdo de reunión entre Gobernación y Gómez Urrutia para resolver huelgas

El compromiso de autoridades de la Secretaría de Gobernación (SG) de concretar una reunión entre su titular, Rosa Icela Rodríguez, y el dirigente del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, marcó el cierre de la movilización que trabajadores realizaron este jueves en la Ciudad de México, para exigir una solución definitiva a las huelgas de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, que hoy cumplen 19 años sin resolverse.

Tras una reunión de más de dos horas en la sede de la dependencia, la comisión sindical informó que no fue posible sostener el encuentro hoy con la titular de la dependencia; sin embargo, funcionarios federales se comprometieron a que mañana comunicarán a los mineros la fecha en que se realizará la audiencia para abordar el conflicto.

El día de hoy no fue posible que nos atendiera, pero yo creo en el compromiso que hizo con nuestro secretario general, es por eso la llamada que se va a hacer el día de mañana para ver cuándo se reúnen y llevan a cabo el compromiso, para que se solucionen las dos huelgas que llevan 19 años”, indicó Jesús Jiménez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero.

Frente a trabajadores de más de 70 secciones del Sindicato Nacional Minero, que también marcharon, José Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 de Sombrerete, señaló que la comisión fue recibida por cuatro funcionarios de la Segob, entre ellos Emeterio Carlón Acosta, director general regional del Noroeste y Occidente.

Explicó que durante la reunión los funcionarios les dijeron que “necesitaban conocer los antecedentes” de las huelgas históricas que estallaron el 30 de julio de 2007. Asimismo, les propusieron instalar mesas de trabajo; sin embargo, Núñez Velázquez consideró que esa etapa ya fue superada, luego de casi dos décadas de huelga que fueron declaradas legalmente existentes.

“Querían retomar las mesas de diálogo y no estamos en esa posición compañeros; eso ya lo pasamos, eso ya lo vivimos. Todos los años anteriores, mesa tras mesa de trabajo sin llegar a ningún acuerdo; lo que se requiere una solución pronta y justa”, subrayó Daniel Santoyo, secretario del Interior del sindicato.