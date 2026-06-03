Miles protestan en Albania contra complejo turístico vinculado a Jared Kushner, yerno de Trump

Miles de personas se movilizaron este miércoles en Tirana, capital de Albania, para rechazar un proyecto de complejo turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadunidense, Donald Trump, previsto en una zona costera protegida del sur del país que alberga especies amenazadas y rutas migratorias de aves, informó The Mirror.

Los manifestantes se concentraron en la plaza Skanderbeg y marcharon simbólicamente hacia la oficina del primer ministro, Edi Rama, cuyo gobierno respaldó el proyecto tras modificar en febrero de 2024 la legislación sobre áreas naturales protegidas para permitir desarrollos turísticos de gran escala.

El plan, valuado en alrededor de mil 400 millones de euros, es impulsado por Affinity Partners, firma de inversión encabezada por Kushner y financiada parcialmente por fondos soberanos e inversionistas de Qatar. El desarrollo contempla intervenir la isla de Sazan y una franja costera cercana al paisaje protegido de Vjosa-Narta.

Organizaciones ambientalistas denunciaron que desde finales de abril comenzó el ingreso de maquinaria pesada al área sin permisos ambientales ni estudios de impacto concluidos. BirdLife Albania afirmó que las obras ya afectan uno de los ecosistemas costeros más relevantes de Europa, donde habitan más de 70 especies en riesgo y más de 200 especies de aves, entre ellas flamencos y pelícanos dálmatas.

La organización sostuvo que parte del daño podría ser irreversible al haberse depositado grava sobre antiguas dunas protegidas legalmente como monumento natural y advirtió que su recuperación tardaría cientos de años.

En paralelo, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Albania (SPAK), abrió una investigación por presunta prevaricación y tráfico de influencias para revisar los cambios administrativos que retiraron el estatus de protección a cientos de hectáreas del litoral y facilitaron la aprobación del proyecto.

Las protestas se desarrollaron bajo el lema “Albania no está en venta” y reflejan el creciente rechazo social a una iniciativa que, según sus críticos, prioriza inversiones extranjeras sobre la conservación ambiental.