Miles corren en el Maratón de Palestina bajo la sombra del conflicto bélico

Belén. El Maratón de Palestina se llevó acabo por primera vez en tres años en Belén con una carrera paralela en Gaza desde el inicio de los ataques de Israel contra el pueblo palestino. Con el lema, “Corre por la libertad” muchos de los participantes portaron banderas palestinas como un acto de solidaridad a Gaza mientras que otros tantos demostraron una resistencia al competir con amputaciones sufridas por el conflicto bélico.

Mohamad Al-Assi corría bajo el muro de hormigón mientras el sol salía sobre Belén. Sus zapatillas Nike golpeaban la grava, su aliento empañaba el aire mientras los grafitis y las salpicaduras de pintura pasaban borrosos a cada zancada.

El camino que discurre junto a la barrera que separa a Israel de la Cisjordania ocupada forma parte de un tramo de la ruta de una maratón que Al-Assi y miles de personas más recorrieron el viernes. El evento está abierto a personas de otras partes del mundo que corren en solidaridad con los palestinos, y en Gaza se celebró otra carrera más corta en el centro de la localidad, que partió del puente de Wadi hacia el norte.

Los organizadores también realizaron un maratón virtual en varios países entre el 17 y el 21 de abril, que atrajo a más de 5000 participantes de 88 países. En total, el número de corredores superó los 13 mil, incluyendo dos mil 523 en Gaza y alrededor de mil participantes extranjeros de 75 países, de acuerdo con el portal Al Jazeera.

El evento contó con diversas categorías, incluyendo la maratón completa, una media maratón de 21 km, una carrera de 10 km y una carrera familiar de 5 km, lo que permitió la participación de atletas profesionales, aficionados y familias. Está organizado por el Consejo Superior Palestino para la Juventud y el Deporte, el Comité Olímpico Palestino y la Municipalidad de Belén.

El coordinador del maratón, Itidal Abdul Ghani, afirmó que la carrera de este año transmite un mensaje de “unidad de la patria”, con corredores de varias nacionalidades participando en eventos simultáneos.

La carrera, conocida como el Maratón de Palestina, se celebró por primera vez en tres años y fue uno de los primeros grandes eventos internacionales en Cisjordania desde el de los ataques contra el pueblo palestino. Los festivales, conferencias y festividades que antes atraían a miles de personas se han reducido o cancelado debido a la guerra en Gaza y al aumento de las restricciones israelíes.

Aquello marcó un punto de inflexión para Al-Assi, de 27 años, quien fue liberado de la detención israelí hace seis meses. Un video de ese día lo muestra con el rostro demacrado y la mirada perdida, y sus piernas, antes musculosas, debilitadas tras más de dos años y medio de prisión.

Correr donde las carreteras están bloqueadas

En Cisjordania, los corredores no pueden completar un recorrido de 26.2 millas (42.2 kilómetros) sin golpear un puesto de control o puerta militar. Por eso, la ruta del maratón del viernes dio dos vueltas al mismo circuito.

Recorrieron las estrechas calles de dos campos de refugiados palestinos y bajaron hasta un pueblo agrícola cerca de Belén, donde los campos están divididos por un muro de hormigón, alambre de púas y cámaras de vigilancia. El recorrido dio la vuelta para finalizar en la Plaza del Pesebre de Belén.

Los organizadores afirman que la carrera pone de relieve las restricciones a las que se enfrentan los palestinos en la Cisjordania ocupada, donde los puestos de control pueden interrumpir incluso los desplazamientos cotidianos y donde los terrenos abiertos para practicar senderismo, ciclismo y correr están siendo ocupados cada vez más por asentamientos y puestos de avanzada israelíes.

“Los corredores de maratón de cualquier lugar pueden ‘tocar fondo’ debido al esfuerzo físico y emocional que supone completar el recorrido de 42 kilómetros”, indicaron en la página web del maratón. Pero en Cisjordania, añadieron, “los corredores literalmente chocan contra el Muro”.

En un momento en que la economía de Cisjordania atraviesa dificultades y bajo la sombra del frágil alto al fuego en Gaza y los estancados esfuerzos de reconstrucción, el ambiente en Belén era festivo.

Multitudes se congregaron cerca de la Iglesia de la Natividad para animar a los corredores en la salida y la llegada de la carrera, a primera hora de la mañana. Las gaitas resonaban y los tamborileros marcaban ritmos tradicionales por las calles a lo largo del recorrido.

En una carretera costera de Nuseirat, en el centro de Gaza —con una longitud similar a la de una maratón—, 15 personas con discapacidad, entre ellas amputados, corrieron 2 km, y un par de miles de personas corrieron 5 km. Trece años después de que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, cancelara una maratón en 2013 porque Hamás prohibió la participación de mujeres, estas regresaron.

Haya Alnaji, una mujer de 22 años que compitió en la carrera de 5 km, dijo que la cantidad de personas que participaron reflejaba que los palestinos en Gaza estaban decididos a vivir y perseverar a pesar de la devastación causada por más de dos años de ataques. “A toda Gaza le encantan los deportes”, dijo.

Reconstruyendo cuerpo y espíritu

Al-Assi fue arrestado en abril de 2023 y encarcelado bajo detención administrativa, un régimen que permite a Israel mantener detenidos durante meses sin cargos. Según grupos israelíes de derechos humanos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos, entre tres mil y cuatro mil palestinos se encuentran bajo este sistema.

En octubre de 2023, Al-Assi fue condenado por transferir dinero a entidades sospechosas, un cargo que él niega. Israel vigila de cerca las transferencias de dinero, especialmente a Gaza, por temor a que los fondos puedan terminar en manos de milicianos. Sin embargo, los palestinos afirman que las donaciones y contribuciones caritativas suelen ser interceptadas en estas redadas. El ejército israelí, el Shin Bet y el Servicio Penitenciario no respondieron a las preguntas sobre los cargos contra Al-Assi.

En las cárceles israelíes —donde los detenidos denuncian con frecuencia dietas insuficientes— Al-Assi dijo que casi todos pasan hambre. El peso que perdió destruyó la resistencia física que había construido durante 10 años de entrenamiento.

“Tengo más masa muscular que grasa, así que cuando perdí peso, la pérdida provino de mis músculos y no de grasa”, dijo. “Esto tuvo un gran impacto en mi condición física”.

También tuvo que recuperar la fortaleza mental necesaria para correr una maratón.

“Quedé emocionalmente destrozado después de pasar tanto tiempo en prisión”, dijo.

El viernes, tras quedar segundo en la competencia general, se desplomó de rodillas, haciendo una reverencia y dando gracias a Dios, rodeado de simpatizantes y periodistas. Dedicó su carrera a los palestinos que aún permanecen detenidos por Israel.

“¡Tras 32 meses en prisión, Mohamad Al-Assi es el primero de su clase!”, gritó entre lágrimas, levantando las manos y mirando al cielo.