Mikel Arriola: Mundial 2026 dejará derrama de 3 mil millones de dólares en México

Ciudad de México. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, dijo en una reunión con Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que el Mundial 2026 dejará una derrama de tres mil millones dólares en el país con la llegada de 5.5 millones de visitantes para ver el torneo.

“México, Estados Unidos y Canadá integran un bloque económico sin precedentes en Norteamérica, un mercado de más de 500 millones de personas, representando el 25 por ciento del PIB mundial. México, como la economía número 13 a nivel global, es una pieza clave en este bloque donde el futbol actúa como un vínculo cultural y social único”, sostuvo.

Apuntó que la industria del futbol se ha consolidado “como un motor de desarrollo nacional” pues representa el 0.6 por ciento del PIB nacional y más de la mitad (54 por ciento) del PIB deportivo en México, sobre todo porque genera empleo para más de 147 mil 300 personas.

“Para 2026, se ejecutan inversiones masivas en infraestructura en las sedes de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, sumando miles de millones de dólares en transporte, aeropuertos y estadios”, agregó.

El Mundial se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. El duelo inaugural se realizará en la capital tricolor en el estadio Azteca.