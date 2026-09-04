“Mientras sea presidenta, la soberanía no se negocia”, dice Sheinbaum durante gira en Durango

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la unidad para defender la patria ante amenazas arancelarias “y de algún otro tema” por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y reiteró que mientras esté al frente del Poder Ejecutivo, siempre defenderá la soberanía nacional.

Hoy iniciamos una gira por todo el país para rendir cuentas al pueblo de México sobre los resultados de estos dos años de gobierno. Comenzamos en Morelos y Durango. pic.twitter.com/NX3ZsR40hm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 4, 2026

“Cuando se trata de defender a la patria, todas y todos debemos estar unidos. Y ese ha sido un acierto en estos dos años: apelar siempre al pueblo. Cuando hay una amenaza de arancel o de algún otro tema, hemos siempre buscado el diálogo, porque así debe ser. Pero también basados en nuestra historia, en la lucha del pueblo de México, siempre vamos a defender la soberanía nacional. Y mientras sea presidenta, que quede muy claro: la soberanía no se negocia”, afirmó.

En territorio gobernado por el priísta Esteban Villegas Villarreal, la mandataria federal declaró que actualmente, el pueblo mexicano sigue luchando por independencia, soberanía, justicia social, libertad y democracia.

“Y aún con años y presidentes que traicionaron a su pueblo, hoy nos reivindicamos y siempre lo haremos como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó esta noche durante la presentación del informe “Honestidad y resultados en Durango”.

Hace repaso de historia de México

Desde la Velaria de la Feria Nacional Francisco Villa, Sheinbaum Pardo comentó que siempre es importante recordar la historia, por lo que repasó acontecimientos desde la lucha de la Independencia, así como otros intentos de intervencionismo por parte de España, Francia y el propio Estados Unidos, cuando se perdió parte del territorio nacional.

“Cuando se habla de independencia y de abolir la esclavitud, se habla de construir un país independiente, entonces de la corona española. Pero se habla también de libertad y se habla también de justicia social, es decir, desde los primeros momentos de la independencia, México y su pueblo han luchado por independencia, libertad y justicia social”, aseguró al destacar Los Sentimientos de la Nación.

“Morelos habla en ese documento de la soberanía y habla también de que hay que moderar la opulencia y la diligencia. Es decir, desde el primer momento de la lucha por la independencia, nuestro pueblo ha luchado por independencia, soberanía, por libertad y por justicia social”, reiteró.

Como parte de su gira presidencial tras presentar su Segundo Informe de Gobierno el martes pasado, la titular del ejecutivo federal indicó que desde la llegada del duranguense Guadalupe Victoria a la presidencia, se estableció un principio más en la historia nacional: “la democracia, México no quiere monarcas, quiere un país democrático, justo, libre, independiente y soberano”, señaló.

Al recordar el periodo del Porfiriato, reconoció al pueblo que se levantó en armas con figuras como Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata: “México es un país extraordinario con una historia única, con un pueblo guerrero que nunca se vence y nunca se arrodilla”, refrendó.