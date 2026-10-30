‘Checo’ Pérez anuncia que se retirará de la Fórmula 1 después de 2029

Checo Pérez y Rafa Márquez en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Ciudad de México. La vida sobre la pista terminará pronto para Sergio Pérez. Lo anuncia un día después de que reunió a más de cien mil personas en Paseo de la Reforma. Ese final ocurrirá después de la temporada 2029, pues recién el miércoles firmó una extensión por dos años más con Cadillac.

“Estos tres años próximos serán los últimos de mi carrera como piloto”, aseguró.

Checo ha contado cómo se sintió de extraño en el año 2025 cuando no compitió tras su salida de Red Bull. Ver las carreras por televisión en la molicie del hogar no es algo que acostumbre un piloto que se la pasa viajando durante la temporada en la que hace parada por 21 países.

“Por mí me quedaría diez años más, porque me encanta lo que hago, pero tengo hijos y crecen, me gustaría poder estar más tiempo con ellos. Además también he cumplido cierta edad (36 años) y necesito más tiempo para mí”.

Checo repasa todo lo que exige la vida del piloto de autos de carreras. No sólo son los momentos en los que se encierra en la cabina del monoplaza, sino todo lo que implica en preparación, técnica y física, los viajes constantes, los compromisos de patrocinadores y de medios de comunicación.

Este día, jueves, en el que aún no hacen las prácticas libres, los pilotos se han desdoblado para cumplir con una serie de compromisos comerciales y de prensa.

Franco Colapinto, por ejemplo, lo vemos visitando el estadio de los Diablos Rojos y haciendo prácticas de bateo; Max Verstappen, con ese rostro inexpresivo pero que revela el cansancio de toda una temporada, aguarda aburrido mientras una fila de cámaras y periodistas esperan su turno para sacarle alguna declaración novedosa. Otros, se pintan la cara de calaveras para la promoción y otros más hacen su incursión temeraria en la gastronomía mexicana para cumplir con las imágenes esperadas en este Gran Premio.

Checo busca llevar a Cadillac a lo más alto antes de retirarse

“Decidí extender el contrato con Cadillac por dos años más (hasta 2029) con la decisión de llevarlos a lo más alto, creo que en ese periodo que me queda puedo conseguirlo”, confía Checo.

De momento, después del entusiasmo que le dedicaron más de cien mil personas en Reforma, está feliz de que este fin cumplirá 300 carreras como piloto de F1. Eso es suficiente, aunque sepa que es muy remota la posibilidad de conseguir, al menos, su primer punto de la temporada en este Gran Premio de la Ciudad de México.

“No tengo la oportunidad de estar en un equipo para pelear por un campeonato, pero no hay nada más motivante que crear algo nuevo como sucede con Cadillac”, se consuela. Aun cuando asegura que sólo un milagro le permitiría alcanzar un punto este fin de semana.