Muere Patrick Stewart, el inolvidable profesor X de ‘X-Men’, a los 86 años

El actor británico, también recordado por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, murió en Los Ángeles. Su familia confirmó la noticia y compartió un mensaje sobre sus últimos momentos.

Patrick Stewart, uno de los actores más reconocidos del cine, la televisión y el teatro británicos, murió a los 86 años. El intérprete, recordado por dar vida al profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, falleció el 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y sus seres queridos.

La noticia de la muerte del actor Patrick Stewart se dio a conocer el jueves 29 de octubre a través de un comunicado de su representante, Kelly Bush Novak. De acuerdo con el mensaje difundido por su equipo, Stewart atravesó un breve proceso relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos enfermedades que afectan el funcionamiento del cerebro.

“Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny, después de un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, señala el comunicado, citado por la revista People.

En el mensaje también se detalló que el actor pasó sus últimos momentos tranquilo: “Estuvo rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a todos nosotros”.

La familia concluyó el homenaje con una emotiva despedida: “Siempre atesoraremos la paz, la serenidad y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”.

Patrick Stewart, una carrera entre Shakespeare, Star Trek y X-Men

Aunque para varias generaciones Patrick Stewart está ligado a dos personajes de la cultura popular, su trayectoria comenzó mucho antes de que llegara a las grandes franquicias de ciencia ficción.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire Occidental, Inglaterra, Stewart se formó como actor en la Bristol Old Vic Theatre School. Su carrera profesional comenzó en el teatro y, durante décadas, mantuvo una estrecha relación con las obras de William Shakespeare. Interpretó personajes como Macbeth y Claudio, además de participar en montajes de autores como Harold Pinter y Samuel Beckett.

Su salto a la fama internacional llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. El personaje, al mando de la nave Enterprise, se convirtió en uno de los más representativos de la franquicia y Stewart volvió a interpretarlo en películas y, años después, en la serie Star Trek: Picard.

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En el cine de superhéroes, su papel como Charles Xavier, el profesor X, lo convirtió en una figura fundamental de la saga X-Men. El personaje, un poderoso telépata y fundador de los X-Men, apareció en distintas entregas durante más de dos décadas, desde las primeras películas de la franquicia hasta Logan (2017) y otras apariciones posteriores.

Los reconocimientos a Patrick Stewart

A lo largo de su carrera, Stewart recibió distintos reconocimientos por su trabajo en teatro, cine y televisión. En 1996 obtuvo un premio Grammy por la narración del álbum infantil Prokofiev: Peter and the Wolf, y ese mismo año recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

También fue nominado a los premios Emmy y Globo de Oro por diferentes trabajos en televisión. En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones al arte dramático, por lo que era conocido formalmente como Sir Patrick Stewart.

Su vida junto a Sunny Ozell

Patrick Stewart estuvo casado con la cantante y compositora Sunny Ozell, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2013. La ceremonia fue oficiada por su amigo Ian McKellen.

Antes de esa relación, el actor estuvo casado con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, Daniel y Sophia, y posteriormente con Wendy Neuss.