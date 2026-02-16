México y Canadá trabajan en un plan de acción económico ante “actual contexto geopolítico y comercial”: Ebrard

Ciudad de México. Ante el actual contexto geopolítico y comercial, México y Canadá trabajan en un plan de acción para los próximos años con miras en aumentar su integración económica, informó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien aseguró que “no estamos en una zona de confort como en el pasado”.

Luego de una reunión con empresarios canadienses, el funcionario explicó que ese plan incluirá diversos temas como minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro, oportunidades para jóvenes de ambos países, entre otros.

“En los últimos 30 años la relación entre México y Canadá ha crecido 12 veces, entonces qué tal si aceleramos, porque eso hace sentido independientemente de lo que será la revisión del T-MEC, la revisión del tratado tiene sus propios tiempos y vamos a participar los tres países (México, EU y Canadá”, apuntó.

En este sentido, Ebrard aseguró que Canadá es un socio “muy confiable para México”, el cual le viene muy bien en la economía, en inversión y en comercio.

En materia de minerales, tema que será incluido en el plan, el secretario de Economía resaltó que si bien Canadá tiene una gran experiencia y mucha tecnología, está por concretar una “inversión muy importante” de una empresa mexicana (no reveló el nombre) en la zona de Quebec.

“Ya no sólo es inversión canadiense en México, sino que por primera vez empieza a ser mexicana en Canadá”, apuntó.

El segundo tema, añadió, son los procesos de refinación de minerales, donde Canadá tiene una “ventaja muy grande” sobre México; sin embargo, dijo, nuestro país ya no quiere seguir solamente produciendo minerales, sino que también se busca procesarlos.

Previamente, en una sesión plenaria en el marco de la misión comercial del equipo de Canadá a México, conformada por 240 organizaciones y 370 líderes empresariales celebrada en la Ciudad de México, Ebrard aseguró que “no estamos en una zona de confort como en el pasado”, esto en alusión al nuevo orden mundial que se está conformado, principalmente por las políticas comerciales impulsadas por Donald Trump, presidente de EU.

En esa misma sesión, Dominic LeBlanc, responsable del comercio con América del Norte de Canadá, coincidió con Ebrard en el objetivo común de diversificar exportaciones al mundo, incluyendo mayores flujos comerciales entre ambos países y en construir alianzas en sectores estratégicos.