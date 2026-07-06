Por cumplirse 40 años del “Verano Caliente”, listos para dar la lucha de nuevo: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que este año se cumplen 40 años de los hechos conocidos como el “Verano Caliente del 86”, en donde Chihuahua fue protagonista de un movimiento masivo por el descontento por el presunto fraude electoral.

En este sentido, Maru Campos expresó su espectativa de que el 2027 no sea diferente y que las y los chihuahuenses se levanten en pie de lucha para pelear por lo que por derecho les corresponde, como el derecho a la vida, la familia, la libertad y a tener instituciones fuertes.

“Yo estoy segura que nos vamos a levantar todos, más allá de partidos políticos, más allá de ideologías, más allá de pensamientos, yo creo que todos estamos listos para dar la lucha y entender lo que es nuestro, que tanto nos ha costado, como es nuestra libertad”.