Incrementó 30% consumo de alcohol durante partidos de México

El sector restaurantero y bar dio a conocer que se estima que el consumo de alcohol subió un 30% durante los juegos mundialistas en los que participó México.

En este sentido el gremio de restauranteros bar señaló que este fin de semana se dio un consumo normal pero con un incremento a comparación de otro fin de semana.

“Esto ha beneficiado las ventas en algunos puntos de la ciudad con un incremento del 30% y hay un 80% de diferencia cuando los partidos fueron entre semana, mientras que el fin de semana ell unico partido jugado el domingo se dio un consumo por arriba del 30% de un fin de semana normal”, comentan.

cada uno de los juegos de México se incrementó el consumo como un fin de semana, esto significa un record en comparación de otros días además de dar una derrama económica importante.