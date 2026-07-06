Recibió Maru Campos la primera invitación para el informe de Bonilla, confirmó asistencia

La gobernadora María Eugenia Campos Galván confirmó que ya fue invitada para el Quinto Informe de Resultados del alcalde Marco Bonilla, mismo que se llevará a cabo el próximo 04 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones.

Campos Galván indicó que recibió la invitación vía WhatsApp y que el edil le hizo saber que era la primera invitación que enviaba para su informe a lo cual, la gobernadora aseguró que estará presente.

De la misma manera, dijo que tratará de asistir a la mayor cantidad de informes posibles pues septiembre es el mes en el que las y los presidentes municipales rinden su informe de resultados y que además, se realizan los festejos por la Independencia de México.