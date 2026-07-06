Memo Ramírez mantiene presencia permanente en las colonias de Parral

Como parte de su compromiso de mantener una presencia permanente en territorio y fortalecer el contacto directo con la ciudadanía, el diputado local del PRI por el Distrito 21 y presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo “Memo” Ramírez, visitó este domingo a las familias de la colonia Loma Linda, en Hidalgo del Parral.

El legislador convivió con vecinas y vecinos del sector, realizó la entrega de apoyos alimentarios y sostuvo un diálogo cercano con las familias para conocer de primera mano sus principales necesidades, inquietudes y propuestas.

Memo Ramírez destacó que el trabajo legislativo también se construye fuera del Congreso, recorriendo las colonias, escuchando a la ciudadanía y dando seguimiento a las gestiones que permitan mejorar la calidad de vida de las y los parralenses.

Asimismo, reiteró que estos recorridos forman parte de una agenda permanente de atención social, con la convicción de mantenerse cercano a la gente y trabajar de manera coordinada para atender las necesidades más sentidas de las comunidades.

“Nuestra responsabilidad no termina en el Congreso. Estar en las colonias, convivir con las familias y conocer de cerca su realidad nos permite gestionar mejores soluciones y representar con mayor responsabilidad a nuestra gente”, expresó el legislador.