Que siga el proselitismo, suerte a quien pueda contender: Maru por encuentro de Jáuregui con mujeres

La gobernadora María Eugenia Campos Galván dio su visto buenos a los actos de proselitismo para quienes aspiran a algún cargo de elección popular y les deseó suerte a quienes estén en posibilidades de contender.

Ello en relación a un desayuno que encabezó el exfiscal general César Jáuregui Moreno con mujeres de la ciudad de Chihuahua.

El evento se realizó el sábado pasado en el Salón Lago Di Como en donde acudieron alrededor de 2 mil mujeres con quien aspira a ser el candidato de Acción Nacional por la capital del Estado.