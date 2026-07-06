El calor extremo ya no es una excepción, es una nueva realidad que exige decisiones inteligentes: Víctor M. Gómez

Víctor M. Gómez-Céspedes, Team Leader de Chihuahua Green y experto nacional en Economía Circular y Simbiosis Industrial, analiza cómo las recientes olas de calor en Europa, Estados Unidos 🇺🇸 y América Latina confirman una tendencia global que también impacta directamente a Chihuahua una oportunidad de tomas acciones.

Explica las consecuencias sobre la salud, la producción agrícola, la disponibilidad de agua, la energía y la competitividad económica, así como la importancia de fortalecer la resiliencia de nuestros territorios mediante la economía circular y la simbiosis industrial.

El mecanismo, corregido y confirmado

El domo de calor no lo forma el océano. Lo forma la atmósfera. El chorro polar (jet stream) desarrolla un patrón de bloqueo, comúnmente llamado “omega”, que estanca una cresta de alta presión sobre una región durante días o semanas. Ahí el aire desciende, se comprime y se calienta. Eso fue lo que ocurrió en mayo sobre Europa y en junio sobre el este de Estados Unidos.

El océano, sin embargo, decide cuánto dura ese domo y cuánto duele. Con el mar más caliente jamás registrado para un mes de junio, con un promedio global de 21.0°C el 21 de junio según Copernicus, la atmósfera recibió más humedad de la que pudo evacuar. Por eso el dato más revelador de la última ola europea no fueron las temperaturas máximas del día, sino las mínimas de la noche: se rompieron récords nacionales de la temperatura mínima más alta jamás registrada en prácticamente todos los países del continente. El cuerpo humano, y también los cultivos, perdieron su ventana nocturna de recuperación.

El domo lo fabrica la atmósfera, pero el océano decide cuánto tiempo nos deja sin respiro.

Europa y Estados Unidos ya recibieron la factura

Europa sufrió dos olas de calor mortales sin precedentes en cuestión de semanas, y la de finales de junio dejó más de 1,300 muertos. Hungría llegó a 42.0°C, rompiendo un récord que llevaba vigente desde 2007. Eslovaquia alcanzó 41.3°C. Polonia rompió un récord de 1921. Y ese calor ya tiene traducción económica directa: la producción francesa de maíz podría caer hasta 9.5 millones de toneladas, su nivel más bajo en 26 años.

En Estados Unidos, la cúpula de calor sobre el este del país llevó a Washington y Filadelfia a igualar o romper récords de temperatura máxima que tenían más de un siglo de antigüedad. Al mismo tiempo, ya se habían quemado 1.25 millones de hectáreas en lo que va de 2026, y el sistema nacional de manejo de incendios tuvo que subir a Nivel 4 de una escala de 5.

México y América Latina no observan esto desde fuera

La Secretaría de Salud reporta que, hasta la semana 24 del año, se acumulan 920 casos y 30 defunciones asociadas a la temporada de calor en México, una cifra que ya supera la del mismo periodo de 2025. Mexicali rompió el récord nacional histórico con 52.7°C. São Paulo cerró 2025 con un máximo histórico de 37.2°C.

Lo que viene, además, es más intenso, no menos. La Organización Meteorológica Mundial confirmó que El Niño se intensificará hacia un episodio fuerte entre julio y septiembre de este año, con probabilidad real de convertirse en uno de los más potentes desde 1950. En Centroamérica, los países que dependen de energía hidroeléctrica ya se preparan para encender plantas termoeléctricas de combustible fósil cuando los embalses bajen por la sequía, lo que eleva el costo de la electricidad justo cuando las familias más la necesitan para enfriarse. Es la misma cadena causal que golpea a Europa y Estados Unidos, con acento propio y con una factura que aquí pesa más porque los sistemas tienen menos margen.

La ventana que se cierra, sin dramatismo y sin negación

El Tercer Informe Mundial sobre los Océanos de la ONU, publicado en junio con el trabajo de 600 científicos de 86 países, ya no habla de riesgo futuro. Habla de sistemas que están entrando en zona de colapso en este momento. Esa es la diferencia entre deterioro progresivo y punto de inflexión: el primero se gestiona, el segundo cambia las reglas del sistema una vez que se cruza. Seguir tratando esto como si estuviéramos en la primera categoría no es optimismo. Es negación con buena ortografía.

La esperanza que no es ingenua

Pero hay una segunda verdad, igual de sólida que la primera. Cada mecanismo que hoy amplifica el daño (la humedad oceánica, la dependencia energética rígida, las cadenas agrícolas sin margen) tiene una contraparte que ya existe y que ya funciona. La simbiosis industrial y la economía circular no revierten un domo de calor. Reducen la fragilidad estructural que convierte un evento meteorológico en catástrofe económica: menos dependencia de una sola fuente de energía, menos residuos que se transforman en pasivo cuando el sistema se estresa, más capacidad de un territorio para absorber el golpe sin trasladar todo el costo a las familias y a las cosechas.

La diferencia entre los países que solo van a sufrir esta década y los que además van a construir ventaja competitiva en ella no es la suerte climática. Es si empezaron a blindar sus sistemas antes de que el agua, el maíz o el kilovatio se volvieran escasos.

Todavía hay tiempo de actuar. Cada vez queda menos. Ambas frases son ciertas al mismo tiempo, y esa es exactamente la urgencia que este momento exige.

En septiembre, cuando Chihuahua reciba a las delegaciones del programa IURC-LAC, esta misma pregunta, qué tan blindados estamos realmente, dejará de ser retórica de columna. Ahí seguiré esta historia.