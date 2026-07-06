Fernando Álvarez estaba su día libre, señala Maru Campos por imagen que lo capta en partido de México

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que no tuvo conocimiento de la asistencia de Fernando Álvarez Monje al partido de México contra Inglaterra, pero que de ser así, él estaba en su día libre y descartó que para ello haya hecho uso del erario público.

Álvarez Monje, quien ocupa la Secretaría Particular del Ejecutivo fue visto en una de las transmisiones que se realizaron del partido, junto a su esposa, la regidora por el PAN, Isela Martínez; ello generó cuestionamientos sobre la naturaleza de los recursos que habrían utilizado para asistir al Estadio de la Ciudad de México.

Al respecto, Maru Campos reiteró que su administración ha sido muy cuidadosa con el manejo de los recursos públicos y agregó que a toda la gente le gusta el fútbol y que cualquier persona con la posibilidad de asistir al partido, lo habría hecho.