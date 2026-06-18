Memes del México vs Corea del Sur en el Mundial 2026 se vuelven virales con comparaciones culturales y gastronómicas, el “crossover que todos necesitaban”.

El México vs Corea del Sur del Mundial 2026 no solo se vive en la cancha, también en las redes sociales, donde los memes han desatado una auténtica fiesta.

Desde comparaciones gastronómicas como tamales vs samgak-kimbap hasta choques culturales como La Arrolladora vs BTS, los usuarios han bautizado el partido como el “crossover que todos necesitaban”.

La amistad entre las aficiones de México y Corea del Sur, marcada por el cariño mexicano hacia la cultura coreana, ha convertido este duelo en un fenómeno viral más allá del fútbol.

México vs Corea desata los memes a horas del segundo partido del Tri (Especial )

Memes del México vs Corea del Sur causan sensación

Los memes se suman a la fiesta por el Mundial 2026 causando sensación con el México vs Corea del Sur o como muchos le dicen Maruchan vs Buldak, o La Arrolladora vs BTS.

Esto en los cientos de memes que han comparado cosas de México y Corea que bien podrían ser un contra, tal como el partido a disputar hoy del Mundial 2026.

México vs Corea desata los memes a horas del segundo partido del Tri (Especial )

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Por lo que las redes sociales se han inundado de memes de este estilo, así como de otros con remixes de temas kpopers con el regional mexicano de la banda, o hasta con Luis Miguel con Ahora te Puedes Marchar vs la versión de Super Junior.

También lo memes gastronómico del partido México vs Corea del Sur han salidos a relucir con tamales vs samgak-kimbap, o cerveza Corona vs sujo Jinro.

México vs Corea del Sur; el crossover que todos necesitan

Para muchos México vs Corea del Sur se ha convertido en el mejor crossover que todos necesitan o no sabían que necesitaban.

Pues este Mundial 2026, México y Corea del Sur han sorprendido por la amistad que han forjado, ya que el recibimiento de los mexicanos a los coreanos ha sido bastante grande y cálido.

Siendo noticia en Corea del Sur como es que México está armando la fiesta del Mundial 2026 para ellos, pese a saber de su enfrentamiento en las canchas, lo que ha sorprendido, pues la frase “coreano, hermano, ya eres mexicano” no se ha dejado de escuchar.