México trabaja con Cuba para reactivar envíos petroleros: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno trabaja con el de Cuba para reactivar los envíos de petróleo a la isla.

“México tiene todo el derecho de enviar combustible, sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México con un aumento de aranceles si se enviaba, después se disminuyeron; y se busca siempre enviar ayuda humanitaria”, señaló la mandataria. Esto debido a las sanciones decretadas por la administración de Donald Trump por el bloqueo petrolero que mantiene de facto sobre la nación caribeña.

Interrogada en la mañanera de este lunes sobre la información trascendida ayer en el sentido que Estados Unidos habría “flexibilizado” ese bloqueo —que la ha dejado sin combustibles por tres meses—, al permitir que un buquetanque que transporte crudo ruso entrara a zona económica exclusiva de Cuba, la mandataria señaló que se trabaja para que México pueda reactivar sus envíos, con base en los acuerdos comerciales que se tienen.

“El trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales, porque son esa parte y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba, y eso tiene que ver también con el envío de petróleo. Porque una parte es (la ayuda) humanitaria, y otra parte son acuerdos comerciales que hemos tenido, como lo he dicho, desde hace décadas, no es de ahora. Y en ambos temas estamos trabajando con ellos”, respondió.

Reiteró que la postura de México, histórica, es que los únicos que pueden determinar su propio destino es el pueblo de Cuba; además que no debe haber bloqueos, los bloqueos comerciales dañan a los pueblos. Ese ha sido siempre la posición de México y va a seguir siendo”.

La jefa del Ejecutivo garantizó que México continuará enviando ayuda humanitaria a la isla. Y refirió que hace unos días atracó en un puerto cubano un cuarto barco con bandera mexicana que cargaba alimentos nos y. Otro tipo de apoyo para la población de ese país.

Sobre la iniciativa lanzada en La Jornada, donde diversas personalidades convocaron a depositar ayudas económicas para la isla, la mandataria federal señaló que ya aportó, y lo hizo como ciudadana, no bajo la investidura presidencial.

“Ya hice una donación, es una cosa personal, fue decisión personal de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba, no tiene que ver con mi investidura como Presidenta”.