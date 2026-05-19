Marcha por la soberanía… alimentaria-Represalias morenas-Ariadna y los dirigentes estatales-Panistas a escena

Mientras la dirigencia nacional de Morena organizó la mentada marcha para “defender” la soberanía nacional y acusó de “traición a la patria” a la gobernadora Maru Campos, movilización que ni de cerca salió como esperaban, los sectores más afectados por las decisiones que toma el régimen de la 4T y que por cierto apoyaron para bloquear el acarreo moreno hacia la ciudad de Chihuahua, que no son otros que agricultores y transportistas, alistan lo que ellos denominan la “marcha por la soberanía alimentaria”, la cual se realizará este miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México, misma que tendrá como punto de partida el Ángel de la Independencia y está siendo convocada por el Movimiento Agrícola Campesino, el Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, la Asociación Nacional Transportista y por organizaciones de la sociedad civil que han decidido apoyar las demandas de estos sectores tan afectados por las decisiones del régimen morenista: nulo apoyo al campo mexicano y la falta de seguridad en prácticamente todas las carreteras del país.

Es así que desde ayer comenzaron a salir delegaciones de campesinos, transportistas y población en general desde varios estados del país con rumbo a la CDMX, en donde la cita es a las 9 horas en el Ángel de la Independencia para exigir que más allá de defender la soberanía nacional de supuestos intereses extranjeros, la 4T debería defender a quienes producen y a quienes trabajan todos los días desde su trinchera para salir adelante de manera honesta, no andar sacando raja política en estados donde gobierna la oposición para intentar ocultar las acusaciones de ser defensores de presuntos narcogobernadores.

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Tal como se esperaba y ante el fiasco que se llevó la dirigencia nacional morenista tras la marcha del sábado contra la gobernadora Maru Campos, ayer la presidenta del CEN de Morena, Ariadna Montiel, anunció que presentarán denuncias por la vía electoral en contra de funcionarios del Gobierno del Estado que consideran “boicotearon” su fallida marcha, pues a decir de Montiel y los suyos, los bloques carreteros que encabezaron agricultores y transportistas, fueron orquestados por servidores públicos, sin detenerse a analizar que esas reacciones fueron producto del abandono en el que los tiene el régimen de la 4T. Sin embargo, como la soberbia no les permite ver más allá de sus narices, las represalias por parte del morenismo ya comenzaron a fraguarse y para Montiel Reyes, su marcha fracasó porque fueron víctimas de “sabotaje”, sin ponerse a analizar que si eso sucedió, es quizá porque los chihuahuenses repelen su populismo y sus discursos patrioteros.

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Y si de los morenos se trata, 48 horas después de la marcha que nomás no prendió y tras anunciar las denuncias por “sabotaje”, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con los dirigentes estatales morenistas de prácticamente todos los estados del país, encuentro que también fue encabezado por Citlalli Hernández, encargada de la Comisión de Elecciones de ese partido, así que ahí anduvo también la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Briguite Granados, quien en conjunto con la jefa nacional y el resto de sus homólogos, revisaron el calendario de lo que será el llamado y los registros de quienes aspiran a ser candidatos, en especial aquellos que buscan la gubernatura y las alcaldías de las principales ciudades del país, pues todo indica que pudieran presentarse ajustes para no dejar cabos sueltos con miras al proceso electoral del 2027.

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Así que mientras la cúpula de Morena se reunió ayer en la Ciudad de México para realizar el recuento de los daños tras la marcha del sábado, anunciar que interpondrán denuncias por supuesto “boicot” y de paso reunirse con dirigencias estatales, los que hoy saldrán a escena de manera conjunta son los liderazgos del PAN, y es que tras lo ocurrido el sábado con el rechazo de los chihuahuenses hacia la movilización morenista, los azules volvieron a respirar y la esperanza les volvió al cuerpo, pues de nueva cuenta quedó demostrado que electoralmente todo puede suceder en el 2027, a pesar de la narrativa de Morena de que ya se sentían ganadores de la gubernatura. Además, y en respuesta a los amagues que ayer realizó la dirigencia nacional morenista de denunciar el supuesto “sabotaje”, hoy saldrán a escena la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, así como los diputados locales que coordina Alfredo Chávez, precisamente para responder a los señalamientos de los morenistas y de paso reiterar su apoyo hacia la gobernadora Maru Campos.

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En la víspera de la marcha que encabezarán productores agrícolas y transportistas en la capital del país, los que hoy tendrán su XIX Asamblea General Ordinaria son los integrantes del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, debido a que será la toma de protesta del nuevo consejo directivo que estará a cargo de Néstor Baeza Corral y el todavía presidente de la CEACH, Arturo González, rendirá su último informe y le entregará la batuta a su sucesor, evento que se llevará a cabo a las 13 horas de este martes en Palacio de Gobierno y en donde se espera la presencia de Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.