Invita a integrar la edición especial por el 40 aniversario del Premio a la Excelencia en el Deporte

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), invita a la comunidad deportiva a presentar sus propuestas para participar por el Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte “Teporaca” en su 40 aniversario, cuyo periodo de registro concluye hoy sábado 28 de noviembre a las 3:00 pm.

Considerado el máximo galardón que otorga el Municipio de Chihuahua a sus representantes deportivos, este reconocimiento distingue el talento, disciplina, dedicación y resultados de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del deporte chihuahuense.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro dio a conocer de las y los aspirantes podrán acreditar los logros obtenidos durante el periodo comprendido del 5 de diciembre de 2025 al 28 de noviembre de 2026, en alguna de las siete categorías contempladas en la convocatoria:

Deporte amateur.

Deporte adaptado.

Deporte profesional.

Atleta adulto mayor de 65 años de edad.

Entrenador o entrenadora.

Impulsor deportivo con actividades masivas.

Juez, árbitro o ampáyer.

Las personas interesadas podrán consultar la convocatoria y descargar los formatos de registro en la página web oficial del Municipio de Chihuahua y en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

La documentación deberá entregarse de manera física en las oficinas del IMCFD, ubicadas en la planta alta del Centro Deportivo Tricentenario, en avenida Homero número 330. Para mayores informes, podrán comunicarse al 072, extensión 2513.

El Gobierno Municipal en coordinación con la Asociación de Cronistas Deportivos ‘Pancho Cano’ A.C., exhorta a deportistas, entrenadores, clubes, asociaciones y organismos deportivos a aprovechar los últimos días de la convocatoria y ser parte de este reconocimiento que enaltece los logros de quienes ponen en alto el nombre de Chihuahua Capital.