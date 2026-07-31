México suma dos medallas de oro más en clavados en la justa de los Juegos Centroamericanos

La delegación mexicana de clavados brilló de nueva cuenta este viernes en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte al conquistar dos medallas de oro más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La joven neolonesa Rut Páez, de 17 años, se coronó campeona en trampolín de un metro individual, imponiéndose con 265.20 puntos a la colombiana Daniela Zapata (253.35) y la cubana Prisis Ruiz (248.50), quienes se llevaron las medallas de plata y bronce, respectivamente. La otra representante nacional que accedió a esta final, Zyanya Parra, se quedó con el quinto puesto

En tanto, Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera hicieron válida su condición de favoritos al alzarse con la presea áurea en la final de trampolín de tres metros sincronizado varonil, tras mantenerse en primer sitio de forma consecutiva durante cuatro de las seis rondas de la competencia y lograr reponerse de un percance ocurrido en la quinta de ellas.

En un cierre cinematográfico, la dupla mexicana —ganadora de la plata en esa misma especialidad en los Juegos Olímpicos de París 2024— realizó una ejecución perfecta en su último salto para superar a la pareja colombiana conformada por Luis Uribe y Sebastián Morales, que les había arrebatado el primer puesto en el quinto salto, luego de una circunstancia anómala cuyo origen no trascendió de forma pública.

Foto AFP

Tras ejecutar de forma deficiente ese penúltimo salto, Osmar Olvera, aún dentro de la alberca, alzó la mano para solicitar la intervención de los jueces, sin que se explicara el motivo. Después de algunos minutos de incertidumbre en los que la competencia se detuvo, los facultativos determinaron que la queja o reclamo del clavadista mexicano no procedía.

Una situación similar ocurrió enseguida, en el sexto y último turno del tándem venezolano de Jesús Gonzalez y Juan Travieso, quienes también levantaron la mano para llamar a los jueces. La competencia volvió a interrumpirse de manera momentánea, aunque su inconformidad tampoco procedió.

Celaya y Olvera cerraron la ronda definitiva con un salto de dos vueltas y media al frente con tres giros, el de mayor grado de dificultad de toda la competencia, con 3.9 grados, ejecutado de forma impecable. Esto les valió una calificación de 88.92 puntos, para sumar un total de 419.34 puntos tras las seis rondas, superando a los colombianos, que se quedaron con 414.99 puntos. El bronce fue para la dupla de José Calderón y Frandiel Gómez, de República Dominicana, con 345.57 puntos.