Boxing basketball: el video del deporte que mezcla boxeo y basquetbol

En redes sociales un nuevo deporte está causando sensación, pues mezcla nada más ni menos que el boxeo y el basquetbol.

Luego de que en un video se puede observar como dos jugadores tratan de botar y anotar la pelota, mientras que también boxean, lo que ha hecho que el llamado boxing basketball se viralice.

Sin embargo, boxing basketball no es algo nuevo, pues en China es donde este deporte que mezcla boxeo y basquetbol ha proliferado e incluso tiene eventos a los cuales llama Basketball Fighting Championship (BFC).

Así surgió el boxing basketball, el deporte que mezcla boxeo y basquetbol

Boxing basketball, el deporte que mezcla boxeo y basquetbol no es reciente, pues surgió y a finales de 2024 y principios de 2025, principalmente en las plataformas sociales en China, como en TikTok.

Según detalles, cada enfrentamiento consta de 12 asaltos en total, mientras que la dinámica es disputar el tener el balón de baloncesto intentar un tiro libre, triple o una entrada a canasta, mientras que también se enfrenta a un duelo boxístico.

Asimismo, el boxing basketball surgió solo por el interés de entretener, pues en China las redes sociales tiene gran impacto entre usuarios, así como las tendencias del momento, pues recordemos que TikTok es uno de sus fuertes cartas en esta materia.