“México necesita acelerar la innovación” para lograr más riqueza: Ebrard en InnovaFest 2026

“México necesita acelerar la innovación”, señaló Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), durante la entrega de 24 premios a innovadores e inventores.

Con el apoyo de diversas empresas, el funcionario destacó que el InnovaFest es un sistema que, con la colaboración de aliados estratégicos del sector privado, busca financiar e impulsar proyectos con potencial para generar desarrollo en el país.

“La única posibilidad que tenemos de aumentar la riqueza nacional es a través de la innovación”, insistió Ebrard Casaubón al participar en la edición Monterrey del InnovaFest 2026.

En el evento celebrado en la capital de Nuevo León, se anunciaron los ganadores del Premio a la Innovación Mexicana, que reconoce ideas y proyectos con potencial para resolver desafíos y tener un impacto positivo en el desarrollo de nuestra sociedad.

De acuerdo con la SE, los proyectos ganadores fueron evaluados en función de su nivel de innovación, viabilidad, impacto, sostenibilidad y claridad.

Para esta edición, se registraron un total de 2 mil 911 proyectos, de los cuales resultaron ganadores ocho en etapa temprana, quienes recibieron 150 mil pesos cada uno. Otros ocho en etapa avanzada fueron reconocidos con 250 mil pesos cada uno, y ocho proyectos sobresalientes recibirán premios en especie y capacitación.

Los proyectos distinguidos pertenecen a los campos de la salud, biotecnología, inteligencia artificial, transición energética, sostenibilidad ambiental, industria y manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión.

Al entregar los premios, Ebrard Casaubón subrayó la necesidad de respaldar e impulsar a los innovadores mexicanos. Recordó que, tras la edición de Monterrey, este año se llevarán a cabo ediciones del InnovaFest en Querétaro, Guadalajara, Mérida y Cuernavaca. “El fin último es que la innovación gane terreno y velocidad”, afirmó el titular de la SE.

Durante la edición Monterrey de esta iniciativa de la SE, que busca vincular al talento nacional con el gobierno, la industria, la academia y la inversión para que las ideas se conviertan en soluciones reales con potencial de impacto, participaron estudiantes, investigadores y desarrolladores tecnológicos de entidades como Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí, entre otras.

También se realizó “Mentes en Acción”, una iniciativa de la SE en la que creadores presentan sus proyectos en un formato de pitch frente a fondos de capital privado y empresarios destacados para obtener financiamiento, mentoría y aceleración comercial.

Entre los aliados estratégicos del sector privado se encuentran Bimbo, Bitso, LaureateUVM/UNITEC, Clip, Heineken, Viva Aerobús, Airbnb, Concamin, Deacero, Grupo Modelo, Hisense, CAINTRA, CANIETI, CEMEX, Afflux, Fundación Televisa, Kapital Grupo Financiero, Konfio, Meta, Saptiva, Vitro, Wabi, Stori, Tala, Bat, Visa y la Federación Mexicana de Futbol.

Galardonados

Los proyectos ganadores en etapa temprana son Julio César Carrillo Sendejas con celdas solares orgánicas y perovskita de alto rendimiento y bajo costo para la transición energética nacional; el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados con un proyecto de Nanodispositivos electrónicos al vacío; María José Rivas Arreola de la Universidad Iberoamericana Puebla con SilkWire-1 Biomaterial proteico conductor para la próxima generación de materiales electrónicos sostenibles; Sandy Rosalinda García Rodríguez, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el aprovechamiento de la pulpa de café mediante tecnologías sostenibles para darle un valor agregado y aplicarlo en la industria alimentaria; José Juan de León con Planti-v; Carlos Arturo Meza Tobías de Tecmilenio con AgroTwin; María de la Luz López Tovar, Universidad Iberoamericana Saltillo, con reflexiones y propuestas de cuidado para el desarrollo humano desde la voz de cuidadores informales y no cuidadores de adultos mayores: un estudio de casos múltiples; y Eva Larraga, Kreative Phygital Services, con Sustainable Organic Pigments for Cosmetic Packaging Printing.

Los proyectos galardonados en etapa avanzada fueron Elda Ariadna Flores Contreras con el diseño, validación y manufactura de un kit portátil HDA-en-chip para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH); el Tecnológico de Monterrey con ALIA Health; el Cinvestav con MoBiMS-AI: Detección temprana portátil de infecciones fúngicas en frutos; Andrés Gómez Renaud con el dispositivo médico mexicano para el control de la hemorragia obstétrica posparto mediante compresión transitoria, selectiva y reversible de las arterias uterinas por vía transvaginal; Asset Technologies con BIOCAPTURE; Pilou con una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial que automatiza procesos de inversión y educación financiera; MicroIN con una propuesta enfocada en soluciones sostenibles e innovadoras para atender retos ambientales y de economía circular; BEHE con la democratización del diagnóstico retinal.

Los proyectos sobresalientes que fueron premiados son Angel Alexis Guzmán de los Ríos de Grupo Cox, con COREX: Un Centro Operacional que transforma la operación energética mediante inteligencia operativa y gestión centralizada desde Nuevo León; Mario Aguiñaga, Universidad Autónoma de Nuevo León, con Hidra-Alert: Un sistema experto que analiza riesgos hídricos y exposición a compuestos tóxicos mediante procesamiento avanzado de datos públicos; Armando Galindo Rodríguez, Instituto Nuevo Amanecer, con el Centro de Atención Postural: Una solución enfocada en mejorar la movilidad y calidad de vida de personas con discapacidad motriz; Manuel Alejandro Morales Ancira, Chanze, con Chanze, un detergente en láminas biodegradable y libre de plástico que busca transformar el consumo sostenible en productos de limpieza; Alexia Arteaga Mendoza, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, con HEBRA: Una propuesta de economía circular textil que transforma ropa reciclada en nuevos materiales y fomenta el intercambio sostenible; Montserrat Moreno Segovia, Universidad Autónoma Metropolitana, con Curifish: un biomaterial regenerativo elaborado a partir de piel de tilapia para el tratamiento sostenible y accesible de quemaduras; Oscar Gerardo Rangel Padilla de Muvit Copilot, con Muvit Copilot: una plataforma tecnológica que conecta embarcadores, transportistas y operadores; y Eduardo Maximiano Sánchez Cervantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con fotobaterías basadas en heterouniones dióxido de titanio-óxido férrico.