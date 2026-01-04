México firma comunicado internacional que condena el ataque de Estados Unidos a Venezuela

México firmó un comunicado internacional en el que se condena el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

En un comunicado firmado por BrasilChileColombiaUruguayEspaña México, se definen las posiciones conjuntas ante la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y la intervención militar de Estados Unidos en dicho país.

En el documento dan a conocer su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares” de Estados Unidos a Venezuela.

México respalda que el conflicto en Venezuela solo debe resolverse por la vía pacífica

En redes sociales se divulgó el comunicado internacional de BrasilChileColombiaUruguayEspaña México ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

En la primera, expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”, porque estas violan el derecho internacional.

En particular a la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El violar estos principios, resaltan, representa una amenaza para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil.

México, así como el resto de países firmantes reiteran que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones.

Así como sin injerencias externas y en apego al derecho internacional.

En su posición reiteraron que solo un proceso político inclusivoliderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.

Además, remarcaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención.

Por lo que hicieron un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional.

Por último, mostraron una preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos.

Lo anterior se consideró como incompatible con el derecho internacional y una amenaza a la estabilidad política, económica y social de la región.

enero 4, 2026 2:22 pm

En otras noticias:

error: Content is protected !!