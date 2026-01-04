México firma comunicado internacional que condena el ataque de Estados Unidos a Venezuela

México firmó un comunicado internacional en el que se condena el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

En un comunicado firmado por Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, España y México, se definen las posiciones conjuntas ante la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y la intervención militar de Estados Unidos en dicho país.

En el documento dan a conocer su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares” de Estados Unidos a Venezuela.

México respalda que el conflicto en Venezuela solo debe resolverse por la vía pacífica

En la primera, expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”, porque estas violan el derecho internacional.

En particular a la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El violar estos principios, resaltan, representa una amenaza para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil.

México, así como el resto de países firmantes reiteran que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones.

Así como sin injerencias externas y en apego al derecho internacional.

En su posición reiteraron que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.

Además, remarcaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención.

Por lo que hicieron un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional.

Por último, mostraron una preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos.

Lo anterior se consideró como incompatible con el derecho internacional y una amenaza a la estabilidad política, económica y social de la región.