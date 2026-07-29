México domina tiro con arco en los Juegos Centroamericanos y del Caribe; brillan con medallas de oro

México impuso su dominio este miércoles en la jornada de tiro con arco recurvo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al cosechar tres medallas de oro, una de plata y otra más de bronce.

En el Parque del Este Sports Complex —con viento mínimo de 6 kilómetros por hora, una humedad que superó 90 por ciento y una temperatura que alcanzó 29 grados durante esta competencia matutina—, los arqueros nacionales demostraron su superioridad.

En una final totalmente mexicana dentro de la modalidad individual femenil, la experimentada Alejandra Valencia se colgó la presea de oro al derrotar a Ana Paula Vázquez por 6-2, completando así el 1-2 mexicano en el podio. El bronce fue para la colombiana Ana María Rendón, quien venció a la mexicana Ángela Ruiz en un cerrado duelo.

Alejandra Valencia y Matías Grande, figuras del dominio mexicano en el tiro con arco

Clasificada en el séptimo puesto del ranking internacional, Alejandra Valencia se alzó con otra medalla áurea en la categoría de equipo mixto al lado de su compatriota Matías Grande, luego de imponerse con autoridad a la dupla colombiana de Ana María Rendón y Santiago Arcila.

La pareja mexicana dominó de principio a fin y cerró el último set con cuatro tiros perfectos de 10. El bronce fue para el tándem cubano de Larissa Pagán y Hugo Franco, quienes se impusieron a los panameños Gisela Cowan y Liborio Saavedra.

En la rama individual varonil, Matías Grande, de 22 años, hizo valer su condición de tercero en el ranking mundial y se consolidó como el mejor arquero de la región al obtener el oro tras derrotar en una emocionante final al colombiano Jorge Enríquez por 6 puntos a 4, en un duelo que se definió en el quinto set.

En esa misma categoría, el mexicano Raúl Rodríguez se alzó con el bronce al vencer al cubano Hugo Franco en un cardíaco enfrentamiento que se definió por shoot-off (tiro de desempate), luego de mantenerse empatados hasta el quinto set. El arquero mexicano clavó un 10 sobre la diana contra un 9 del isleño.