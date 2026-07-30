Suman 30 lesionados por volcadura de camión en Madera; 16 permanecen graves

Madera, Chih.- La cifra de personas lesionadas por la volcadura de un camión de pasajeros en la zona de Huápoca aumentó a 30, de las cuales 16 se reportan en estado grave. Ante la magnitud del accidente, autoridades estatales analizan realizar traslados aéreos hacia hospitales de Cuauhtémoc para brindar atención especializada a los pacientes más delicados. De manera preliminar, se informó que todos los heridos pertenecen a una iglesia menonita.

El percance ocurrió la tarde de este jueves, cuando el autobús que transportaba a integrantes de la comunidad menonita del Campo 101 de Cuauhtémoc con destino al balneario de Huápoca se salió del camino y cayó a un barranco. Tras el reporte de emergencia, se desplegó un amplio operativo de rescate con la participación de corporaciones de auxilio.

Decenas de ambulancias de la Cruz Roja de Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero y de colonias menonitas realizan el traslado de los lesionados a hospitales de Ciudad Madera, mientras el Ayuntamiento solicitó a la población mantener despejadas las principales vialidades para agilizar el paso de las unidades de emergencia. Las autoridades continúan con las labores de atención y evaluación de los afectados.