Conductor resulta con lesiones leves tras volcadura en el Lombardo Toledano

Chihuahua, Chih.- Un conductor resultó con lesiones menores luego de sufrir una salida de camino con volcadura cuando circulaba sobre el Periférico Lombardo Toledano, en sentido de norte a sur, a la altura del entronque al Cereso Estatal.

De acuerdo con los primeros reportes, el guiador de un vehículo Volkswagen Vento de color rojo perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y cayó a un desnivel de aproximadamente dos metros, donde finalmente el automóvil terminó volcado.

Paramédicos brindaron atención al conductor, quien presentó únicamente lesiones leves y no requirió traslado de urgencia. Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para elaborar el reporte correspondiente y realizar el peritaje que permita determinar las causas del accidente.