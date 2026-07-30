Colabora Protección Civil en labores logísticas tras accidente carretero en el municipio de Madera

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) colaboró en las labores logísticas tras un accidente carretero registrado la tarde de este jueves en el municipio de Madera, donde un camión de pasajeros que se dirigía al balneario de Huápoca cayó a un barranco.

Para atender la emergencia, se movilizaron de inmediato corporaciones municipales, estatales y de auxilio.

El operativo incluyó una unidad de Protección Civil de Madera, tres unidades estatales, una de rescate de la Cruz Roja y 11 ambulancias provenientes de Madera, Cuauhtémoc, Guerrero, La Junta, Soto Máynez, Campo 101, Manitoba y Bomberos Swift.

De manera preliminar, las autoridades reportan 24 personas lesionadas, de las cuales 12 presentan heridas de gravedad. Además, confirmaron el fallecimiento de una mujer a causa del percance.

Las acciones de atención médica incluyeron traslados aeromédicos.

Una aeronave movilizó a tres pacientes a un hospital en Cuauhtémoc, mientras que otra llevó a dos personas a El Charco para su posterior traslado especializado a la ciudad de Chihuahua.

En el lugar del accidente, ubicado entre Manitoba y Jagüeyes, los equipos de rescate continúan con las maniobras para estabilizar el camión y permitir la extracción segura de las personas que aún pudieran permanecer atrapadas.

Las autoridades informaron que el apoyo terrestre ya se encuentra completo y exhortaron a la ciudadanía a despejar la vía y ceder el paso para facilitar el tránsito de las unidades de emergencia que permanecen en la zona.