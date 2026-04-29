México busca colaboración con Petrobras en biocombustibles y tecnología: Sheinbaum

Ciudad de México. El gobierno federal busca una colaboración con la empresa brasileña Petrobras para aprovechar los desarrollos tecnológicos de esa petrolera en áreas como la producción de biodiésel o de etanol, detalló este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A la vez, se plantea compartir de manera recíproca desarrollos en este sector generados en el país, agregó.

Luego de que la semana pasada recibió en Palacio Nacional a Magda Chambriard, directora de Petrobras -empresa con participación mixta entre el gobierno de Brasil y el sector privado-, explicó que “ellos han desarrollado muchas metodologías de extracción de petróleo y de otras cosas, como por ejemplo producción de biodiésel o de etanol. Entonces acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos, y que ellos puedan aprovechar los desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”.

En su conferencia de prensa matutina aclaró que de momento no hay algún acuerdo firmado, pero adelantó que el próximo 13 de mayo vendrá a México un equipo de Petrobras del área de producción, exploración y transformación, quienes trabajarán de manera conjunta con técnicos mexicanos.