Con retrasos y sorpresas, Aguirre presenta lista inicial para el Mundial

El plan original dictaba que las dudas terminarían el 6 de mayo, cuando los jugadores elegidos por Javier Aguirre se reunieran a preparar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA durante cinco semanas y media de entrenamientos. Pero el anuncio de la convocatoria del seleccionador nacional, enfocada en elementos de la Liga Mx, sufrió un retraso de cinco días que sumergió al equipo nacional en un nuevo clima de tensión.

La publicación de la lista de Aguirre para dicha concentración estaba prevista el jueves, poco antes del cierre de la fase regular del torneo. No obstante, los clubes solicitaron que no se hiciera pública sino hasta ayer, bajo la premisa de que los jugadores citados tuvieran un lugar asegurado en la próxima cita mundialista. “De los elementos que no estarán en la liguilla, no habrá ninguno en la lista que no vaya a la Copa”, declaró hace unas semanas el director de selecciones nacionales, Duilio Davino.

Los 18 clubes del circuito profesional respaldaron el plan de trabajo, inspirado en el modelo que estableció Bora Milutinovic para la edición de México 1986, cuan-do la concentración final fue de cuatro meses. Esta vez serán poco más de 40 días, lo que implica que los seleccionados locales no podrán disputar la liguilla y deberán sumarse a la disciplina del plantel nacional. A menos de dos meses de la inauguración del Mundial, ningún otro combinado perfila una encierro tan prolongado.

“Quedan 14 lugares para los que están fuera, 12 ya son propiedad de la selección nacional y dejarán de participar con sus clubes. Dicen los que saben de sicología que, si quieres resultados diferentes, debes hacer cosas diferentes. Al menos en esta ocasión, Aguirre está haciendo eso en relación con procesos anteriores”, analiza el ex seleccionado nacional Luis García, todavía sorprendido por la inclusión del atacante de Pumas, Guillermo Martínez, y la baja de Carlos Charly Rodríguez (Cruz Azul).

La base de la convocatoria de Aguirre descansa en dos frentes principales: el aporte de cinco jugadores del Guadalajara (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) y la apuesta a futuro con ocho elementos jóvenes que fungirán como sparring (Óscar García, Íker Fimbres, Luis Rey, Jesús Gómez, Denzell García, Jairo Torres y Kevin Castañeda) para establecer la estructura del siguiente ciclo mundialista.

Al igual que el centrocampista de La Máquina, otros elementos que integraron el actual proceso mundialista y conquistaron algún trofeo en la Concacaf –Copa Oro o Liga de Naciones– quedaron fuera de la convocatoria. Destacan los nombres de Jesús Angulo (Tigres), Erick Chiquito Sánchez (América), Diego Lainez (Tigres) y, especialmente, Marcel Ruiz (Toluca), quien postergó una operación en la rodilla con la esperanza de ser incluido.

“La lista de la selección nacional para un Mundial tiene que ser un evento espectacular, donde todas las expectativas están reunidas en una misma fecha, y no esperando a ver si sale hoy o mañana”, reprocha el ex futbolista y director de selecciones nacionales, Ricardo Peláez. “Es extraño, porque jugadores como Rodríguez o Marcel no abundan en México. El equipo necesita generadores de juego, no basta sólo con saber defender”.

Los elementos que militan en el extranjero se integrarán al grupo de convocados hasta el 1º de junio, cumpliendo con el reglamento de cesión de jugadores estipulado por FIFA. Entre las sorpresas de Aguirre destaca la incursión del delantero Guillermo Martínez (Pumas), el arquero Carlos Acevedo (Santos), así como el regreso al equipo nacional de Gilberto Mora (Tijuana), quien a sus 17 años se prepara para disputar su primera edición de la Copa del Mundo.

“No hay nada más grande que representar a México en un Mundial, es algo con lo que sueñas desde niño”, menciona Martínez sobre su llamado. “No fue fácil, hubo momentos en los que se pudo haber flaqueado. Muchas veces me preguntaba qué se sentiría vestir la camiseta de la selección, anotar un gol, jugar un partido en un Mundial… Ahora toca enfocarse, entregarme por completo al equipo, porque uno nunca sabe cuándo te puede cambiar la vida”.

Según la normativa de FIFA, los seleccionados que participarán en la Copa Mundial deberán cumplir un periodo de descanso entre competencias al final de la temporada, antes de iniciar su concentración. En 1986, con una preparación similar, México consiguió su mejor resultado en el torneo al avanzar hasta los cuartos de final. En 2026, la meta de Aguirre y su cuerpo técnico es, al menos, repetir aquella histórica actuación en casa.