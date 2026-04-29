“Ampliación del PEUA positiva, pero insuficiente”: insiste Mario vázquez en registro permanente y menos burocracia

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, se pronunció respecto al anuncio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre la ampliación de un mes en el periodo de registro para acceder al Programa Especial de Energía para Uso Agrícola (PEUA).

Mario Vázquez reconoció que el gobierno federal haya mostrado sensibilidad para escuchar las demandas del sector campesino; sin embargo, advirtió que la ampliación de apenas un mes resulta insuficiente para atender de fondo la problemática que enfrentan miles de productores.

“Es un paso en la dirección correcta, pero claramente no resuelve el problema de raíz. Los productores siguen enfrentando obstáculos burocráticos que les impiden acceder a este tipo de apoyos de manera oportuna”, señaló.

En ese sentido, reiteró la propuesta planteada en su Punto de Acuerdo presentado la semana pasada para que el registro al PEUA se mantenga abierto de forma permanente, además de impulsar mecanismos que reduzcan la carga administrativa tanto en la SADER como en la CONAGUA, particularmente en lo relacionado con la regularización de pozos agrícolas.

El senador por Chihuahua subrayó también la urgencia de fortalecer al campo mexicano mediante más incentivos y programas de apoyo a la producción agropecuaria y a la comercialización, que permitan a las y los productores mejorar su competitividad.

“México no puede seguir dependiendo del exterior para garantizar el abasto de alimentos. Necesitamos un campo fuerte, productivo y respaldado con políticas públicas eficientes”, concluyó.