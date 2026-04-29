Cara Delevingne lanza oficialmente su carrera musical y anuncia gira internacional

A través de su cuenta de Instagram, Cara Delevingne compartió su emoción por arrancar una carrera en la música y confirmó que serán sus primeros conciertos.

Cara Delevingne dio un nuevo paso en su trayectoria profesional al anunciar oficialmente el inicio de su carrera musical. La también actriz sorprendió a sus seguidores al revelar que emprenderá una gira internacional con presentaciones en Europa y Norteamérica.

Cara Delevingne debuta oficialmente en la música y anuncia su primera gira internacional

Con este anuncio, Cara Delevingne amplía su faceta artística más allá del modelaje y la actuación, apostando ahora por la música como una nueva etapa en su carrera. Su gira recorrerá importantes ciudades como Berlín, Barcelona, Londres y París, antes de llegar a Estados Unidos con presentaciones en Los Ángeles y Brooklyn.

Cara Delevingne (Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, compartió la emoción que siente por este nuevo proyecto y confirmó que serán sus primeros conciertos. “¡Estoy emocionada de anunciar mis primeros conciertos como cabeza de cartel! He estado ensayando intensamente y no puedo esperar a dar estos conciertos”, escribió la modelo de 33 años.

Además, reveló las fechas para la venta de boletos: “La preventa comienza este jueves 30 de abril. La venta general comienza el viernes 1 de mayo”.

Cara Delevingne (Getty Images )

Cara compartió, además, un video en el que interpreta con guitarra en mano.

Cara Delevingne llevará su música al Primavera Sound Barcelona 2026

Cara Delevingne continúa dando forma a su nueva etapa artística y presentará oficialmente su proyecto musical en Primavera Sound Barcelona 2026. La artista ofrecerá una actuación en la sala La Nau el próximo 3 de junio.

Cara Delevingne (Getty Images)

A través de sus redes sociales, la modelo compartió adelantos de lo que serán sus próximos sencillos, entre ellos “I Forgot” y “Out Of My Head”. Durante la última semana, la también actriz publicó fragmentos de su música y letras de esta nueva faceta.

En otra publicación, Cara habló abiertamente sobre este giro en su carrera. “La música siempre ha sido mi mayor miedo y mi mayor amor”, escribió. También explicó que sus próximos sencillos serán “un primer vistazo al flujo de mi conciencia de los últimos años”. “Todavía no me lo creo, por fin estamos aquí”, agregó.

Cara Delevingne (Getty Images)

Aunque ahora apuesta de lleno por la música, Delevingne ya había mostrado antes su talento vocal colaborando con artistas como MGK, Fiona Apple y St. Vincent, además de participar en temas de la película Her Smell.