México amplía su liderazgo en venta de autopartes a EU

En medio de la aplicación de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos en el 2025, las exportaciones mexicanas de autopartes siguieron elevando su penetración en ese mercado.

Entre enero y noviembre del año pasado, los embarques de México a Estados Unidos, totalizaron 75,851 millones de dólares, cifra que representó 43.87% de las importaciones estadounidenses de autopartes.

Aunque en dólares el monto es 1.8% inferior al registrado en el mismo lapso del 2024, la cuota de México fue un punto porcentual mayor (vs. 42.86%), lo que significa que, con todo y su leve caída, las exportaciones mexicanas se comportaron mejor que el promedio.

“Este es el porcentaje más alto en la historia de la industria de autopartes de México”, luego de que en 2007 tenía el 29.8% de la participación total de las importaciones estadounidenses, destacó Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Cabe recordar que, de acuerdo con cálculos de la INA, el 92% de las autopartes manufacturadas en México cumplen con las reglas del T-MEC y por lo tanto quedan exentas de pagar aranceles; mientras que el restante (8%) paga en promedio el 27% de arancel.

A pesar de que la economía en Estados Unidos se encuentra en desaceleración y la industria automotriz enfrenta ajustes de producción,

“México sigue posicionándose como el principal proveedor de autopartes al mercado estadounidense”, al captar mercado que poseía el resto de los proveedores hacia Estados Unidos, dijo.

Solamente durante noviembre, el valor de los embarques hacia Estados Unidos bajó 3.44% a 6,403 millones de dólares.

Galván explicó que dicha baja responde a la menor producción de vehículos ligeros y pesados que realiza Estados Unidos, mientras que el valor del suministro de sus principales socios, México y Canadá sigue en ascenso, lo que contrasta con la participación de Alemania, Corea del Sur y la misma China.

El gerente de Estudios Económicos de la INA precisó que México alcanzó un saldo de la balanza comercial agregada favorable de 32,893 millones de dólares de enero a noviembre del 2025, luego de que las exportaciones mexicanas de autopartes a todos los destinos alcanzaron 95,725 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 62,831 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte de la INA, México mostró señales claras de resiliencia y recuperación en noviembre de 2025, con un crecimiento interanual de 3.24% en la fabricación de autopartes, que se tradujo en una producción de 9,877 millones de dólares.

Descenso acumulado

Este resultado, no obstante, fue insuficiente para mover la aguja de los resultados acumulados, pues al onceavo mes del año sigue observándose un descenso.

“De enero a noviembre de 2025, la producción nacional de autopartes alcanzó un valor de 110,038 millones de dólares, lo que representó una contracción de 2.86% respecto al mismo periodo del año anterior, en línea con la desaceleración observada en el mercado automotriz de Estados Unidos—principal destino de las autopartes producidas en México—, cuya producción acumuló 9,366,461 de vehículos en el mismos periodo, con una variación de menos 1.67% respecto al mismo periodo de 2024”, resumió el directivo de la INA.

Las partes eléctricas encabezaron la producción con 19.3% de participación y un valor por 21,221 millones de dólares; seguidas por transmisiones y embragues (9.8%) por 10,821 millones de dólares; telas, alfombras y asientos (9.1%) por 9,982 millones de dólares; así como partes para motor (8%) por 8,821 millones de dólares, y suspensión y dirección (6.7%) por 7,367 millones de dólares.

En conjunto, estos cinco grupos representaron 53% de la producción nacional.