México acuerda enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua al año, confirma Marco Rubio

México ha acordado suministrar un mínimo de 350 mil acres-pies de agua al año a Estados Unidos, equivalentes a unos 432 millones de metros cúbicos anuales, anunciaron el martes en una declaración conjunta los secretarios de Estado y de Agricultura estadounidenses.

“Esto supone una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses, y agradecemos los constantes esfuerzos de la presidenta (Claudia Sheinbaum) por defender las responsabilidades de México en virtud del tratado sobre el agua de 1944”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una publicación en X.

The agreement between the United States and Mexico to address Mexico’s shortfalls of water deliveries is another example of President Trump delivering for the American people. This is a win for American farmers and ranchers, and we appreciate President @Claudiashein's consistent… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 3, 2026

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México afirmó que el gobierno expresó su disposición a garantizar la entrega de la “cantidad mínima anual” que había pactado con Estados Unidos.

“El acuerdo alcanzado permite fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad”, añadió en un comunicado.

Desde diciembre del año pasado, el presidente Donald Trump amagó a México con imponer aranceles del 5% tras acusar el incumplimiento en la entrega de agua del Tratado de 1944.

Según el tratado, Estados Unidos debe enviar a México mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año, y México 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Trump ha asegurado que México debe aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años.