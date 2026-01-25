México acuerda con Estados Unidos acelerar entrega de miembros del crimen organizado

El Gobierno de México se comprometió a acelerar las entregas de miembros del crimen organizado que son requeridos por la Justicia de los Estados Unidos.

Lo anterior fue detallado en un comunicado emitido por el Departamento de Estado de los EE.UU. este sábado 24 de enero de 2026, donde informó de los resultado de la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) de México y Estados Unidos, realizada en la previa en Washington, D.C.

“El Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) recalcó su prioridad de poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor pertenecientes a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), desmantelando las redes de financiamiento ilícito que facilitan tanto el crimen organizado como el terrorismo, e intensificando los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera”, se apuntó en el boletín de prensa.

Estados Unidos agradeció a México por la “histórica transferencia” 37 criminales y narcoterroristas elp20 de enero de 2026, así como por la colaboración que derivó en la detención del Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

“Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral”, remató el boletín del Departamento de Estado de los EE.UU.

Entre los 37 presos entregados a Estados Unidos se encuentran varios líderes regionales de los cárteles del Noreste, de los Beltrán Leyva y del Jalisco Nueva Generación, considerados como terroristas por Washington.

Esta fue la tercera entrega de presos del crimen organizado bajo la Administración de Claudia Sheinbaum Pardo, que enfrenta fuertes presiones por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien aunque ha expresado respeto por la presidenta ha insistido en que México “no hace lo suficiente” para combatir a los carteles.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres contra el crimen organizado en México, algo que rechazó de manera contundente la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes.

Con información de López-Dóriga Digital